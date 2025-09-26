Oleícola El Tejar alcanza las 28.653 toneladas de orujo y avanza en su compromiso con la sostenibilidad

Oleícola El Tejar ha experimentado una evolución positiva debido a los altos precios del aceite de orujo, del que en la pasada campaña produjo 28.653 toneladas. Ahora, la firma se centra en seguir avanzando en el desarrollo de nuevos proyectos de gases renovables. La firma, que cuenta con 268 asociados, produjo 258.354 MWh de energía eléctrica. Sus previsiones para este año son alcanzar los 265.900 MWh de energía eléctrica y las 33.370 toneladas de orujo.

Una de las principales novedades del pasado año se produjo con la firma de un acuerdo con la empresa alemana Vorn Bioenergy y la ingeniera cordobesa Greenar, para el desarrollo de ocho proyectos de biometano para valorizar el alperujo en los centros que Oleícola El Tejar tiene en las localidades cordobesas de Cabra, Baena, Espejo, Pedro Abad y Palenciana, la granadina Bogarre, la jiennense Mancha Real y la sevillana Marchena. Este acuerdo supone un paso importante para la cooperativa, que ha destinado a I+D+i 5.387 euros.

Además de avanzar en la consolidación de los proyectos de gases renovables, la oleícola mantiene su compromiso continuo con la sostenibilidad y la eficiencia energética. En este sentido, la empresa ha iniciado una nueva inversión tecnológica orientada a optimizar el tratamiento de los subproductos generados por la actividad de las almazaras. En concreto, se ha proyectado la instalación de un sistema para la deshidratación parcial del alperujo, una tecnología avanzada que permite reducir significativamente su humedad antes de entrar en el proceso de secado. Gracias a esta mejora, se aumenta la eficiencia de las líneas de secado, traduciéndose en un importante ahorro energético, tanto eléctrico como térmico, incluso teniendo en cuenta el consumo de los nuevos equipos instalados.