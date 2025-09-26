Anuario agroalimentario
Moresil aumenta su producción de máquinas para olivar superintensivo
Nueva máquina para brócoli
El fabricante de maquinaria agrícola Moresil ha invertido en aumentar la producción de máquinas para la recolección de olivar superintensivo y ha iniciado la producción en serie de la máquina para recolectar brócoli, que se une al nuevo cabezal para recolectar maíz cuya comercialización inició ya el año pasado.
El mercado exterior, que supone ya más de un 25% de la facturación de la firma, se ha mantenido mientras que el local ha tenido un mejor comportamiento.
Ficha técnica
- Director: Francisco Moreno
- 80 empleados
- Facturación: 8,7 millones
- Dirección: Ctra. Córdoba-Palma del Río , km 31 / Posadas
- Teléfono: 957630243
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los Pedroches y Jabugo rechazan que Guijuelo ampare cerdos con un 50% de raza ibérica
- Premian tres aceites cordobeses y uno de Jaén por su calidad y sostenibilidad ambiental
- Córdoba afronta un nuevo año agrícola con un 58% más de agua embalsada
- La Junta investiga la aparición de más aves muertas en la Laguna de Zóñar de Aguilar de la Frontera
- El aceite de oliva empieza a repuntar y sube un 4,4% en el último mes
- Causas y gestión de los incendios forestales en España
- El Vacar en el romance de los Infantes de Lara
- Campiña Sur y sector vitivinícola lanzan un SOS por los graves daños del mildiu y reclaman ayudas