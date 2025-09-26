Moresil aumenta su producción de máquinas para olivar superintensivo

El fabricante de maquinaria agrícola Moresil ha invertido en aumentar la producción de máquinas para la recolección de olivar superintensivo y ha iniciado la producción en serie de la máquina para recolectar brócoli, que se une al nuevo cabezal para recolectar maíz cuya comercialización inició ya el año pasado.

El mercado exterior, que supone ya más de un 25% de la facturación de la firma, se ha mantenido mientras que el local ha tenido un mejor comportamiento.