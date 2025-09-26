Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anuario agroalimentario

Moresil aumenta su producción de máquinas para olivar superintensivo

Nueva máquina para brócoli

Trabajadores de Moresil. / CÓRDOBA

Lucía Abad

El fabricante de maquinaria agrícola Moresil ha invertido en aumentar la producción de máquinas para la recolección de olivar superintensivo y ha iniciado la producción en serie de la máquina para recolectar brócoli, que se une al nuevo cabezal para recolectar maíz cuya comercialización inició ya el año pasado.

El mercado exterior, que supone ya más de un 25% de la facturación de la firma, se ha mantenido mientras que el local ha tenido un mejor comportamiento.

Ficha técnica

  • Director: Francisco Moreno
  • 80 empleados
  • Facturación: 8,7 millones
  • Dirección: Ctra. Córdoba-Palma del Río , km 31 / Posadas
  • Teléfono: 957630243

TEMAS

