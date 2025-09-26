Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anuario agroalimentario

Monteoliva alcanza 22,5 millones de kilos de aceituna y refuerza su expansión internacional

Modernización

Recipientes de aceite de Monteoliva.

Recipientes de aceite de Monteoliva. / CÓRDOBA

Lucía Abad

Córdoba

Monteoliva, que agrupa a mil socios comunes y 800 colaboradores, va a cerrar la campaña con 22, 5 millones de kilos de aceituna molturada. La olivarera ha seguido apostando por la modernización, con la incorporación de maquinaria destinada a optimizar la molturación y mejorar la eficiencia energética y productiva. Asimismo, ha reforzado la línea de productos de envasado para ampliar la gama de formatos y ha iniciado contactos para abrir nuevas vías de exportación en Asia y Norteamérica.

Ficha técnica

  • Gerente: José A. López
  • 22 empleados
  • Facturación: 18 millones de euros
  • Dirección: Avd. de Belén, 1 / Cabra
  • Teléfono: 682037303

