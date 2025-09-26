Anuario agroalimentario
Monteoliva alcanza 22,5 millones de kilos de aceituna y refuerza su expansión internacional
Modernización
Córdoba
Monteoliva, que agrupa a mil socios comunes y 800 colaboradores, va a cerrar la campaña con 22, 5 millones de kilos de aceituna molturada. La olivarera ha seguido apostando por la modernización, con la incorporación de maquinaria destinada a optimizar la molturación y mejorar la eficiencia energética y productiva. Asimismo, ha reforzado la línea de productos de envasado para ampliar la gama de formatos y ha iniciado contactos para abrir nuevas vías de exportación en Asia y Norteamérica.
Ficha técnica
- Gerente: José A. López
- 22 empleados
- Facturación: 18 millones de euros
- Dirección: Avd. de Belén, 1 / Cabra
- Teléfono: 682037303
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los Pedroches y Jabugo rechazan que Guijuelo ampare cerdos con un 50% de raza ibérica
- Premian tres aceites cordobeses y uno de Jaén por su calidad y sostenibilidad ambiental
- Córdoba afronta un nuevo año agrícola con un 58% más de agua embalsada
- La Junta investiga la aparición de más aves muertas en la Laguna de Zóñar de Aguilar de la Frontera
- El aceite de oliva empieza a repuntar y sube un 4,4% en el último mes
- Causas y gestión de los incendios forestales en España
- El Vacar en el romance de los Infantes de Lara
- Campiña Sur y sector vitivinícola lanzan un SOS por los graves daños del mildiu y reclaman ayudas