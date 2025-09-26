El Ministerio de Agricultura abre una línea de trabajo con Montilla-Moriles para abordar los daños por mildiu

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto una línea de trabajo con la Mancomunidad Campiña Sur y el sector vitivinícola de Montilla-Moriles "tras los graves daños ocasionados por el mildiu en el viñedo", según informa la mancomunidad en una nota de prensa. En una reunión al más alto nivel celebrada en Madrid con alcaldes, alcaldesas y representantes del sector, el Gobierno central se ha comprometido a estudiar mejoras en los seguros agrarios, estudiar la permanencia de los derechos de plantación en el territorio, valorar fórmulas de ayudas y financiación, e impulsar la promoción de la Denominación de Origen dentro del programa nacional Alimentos de España.

Al encuentro, presidido por Ernesto Abati, subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, han asistido también, Alejandro Lorca, subdirector de Frutas y Hortalizas y Vitivinicultura; Miguel Pérez, director de ENESA; Carmen Sánchez, directora adjunta de ENESA; Marta Garrido, subdirectora adjunta de Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios; mientras que por la Campiña Sur Cordobesa, han estado presentes, Miguel Ruz, presidente de la Mancomunidad; Rafael Llamas, alcalde de Montilla; Francisca Carmona, alcaldesa de Moriles; Jorge Jiménez, alcalde de La Rambla; Javier Quijada, gerente de la Entidad supramunicipal, así como Enrique Garrido, gerente del Consejo Regulador Montilla-Moriles y Juan Manuel Centella, presidente de la Sectorial de Viña de Asaja.

Compromisos alcanzados

El presidente de la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa ha informado que “el Ministerio se ha comprometido a participar en una jornada formativa que vamos a tener en nuestra comarca, en la que se va a abordar la situación actual de los agroseguros y se recogerán propuestas de mejora adaptadas a las necesidades específicas del viñedo Montilla-Moriles, a la vez que se van a estudiar fórmulas de apoyo directo y líneas de financiación adaptadas a la singularidad de la zona” ha explicado Miguel Ruz, quien también ha anunciado que “tenemos, además, el compromiso de que van a trasladar al Ministerio de Hacienda la necesidad de introducir mejoras fiscales para los viticultores afectados en el próximo ejercicio”.

Representantes de la Campiña Sur Cordobesa y del sector vitivinícola de Montilla Moriles en el Ministerio de Agricultura. / CÓRDOBA

El presidente de la Entidad supramunicipal ha indicado también que “desde el Ministerio van a analizar la posibilidad de que, en caso de arranque de viñas, los derechos de plantación permanezcan en el territorio, evitando así su pérdida y garantizando la continuidad del cultivo, pese a la complejidad normativa que implica esta medida y quiero destacar que desde la Subdirección General de Promoción nos han confirmado que la Denominación de Origen Montilla-Moriles tendrá un espacio destacado dentro del programa nacional Alimentos de España, reconociendo así su relevancia histórica y económica”

Valoraciones institucionales

Miguel Ruz ha valorado la importancia de este encuentro y la disposición del Ministerio a atender las demandas del sector, indicando que “la comarca Montilla-Moriles ha demostrado unidad en la defensa de su sector vitivinícola, tanto a nivel político como técnico y agradecemos la sensibilidad del Ministerio de Agricultura y el compromiso de trabajar en medidas que aporten soluciones reales, ya que es una denominación histórica, con un peso fundamental en el desarrollo económico y social de nuestro territorio, y necesita un respaldo proporcional a su importancia”. Ruz también ha subrayado el anuncio realizado por la Junta de Andalucía de una inversión de más de 22 millones de euros destinados a combatir el mildiu y otras enfermedades que afectan a cultivos y ganado y “valoramos de manera muy positiva que la Junta haya puesto sobre la mesa un paquete de ayudas tan ambicioso, por lo que sumando esfuerzos desde todas las administraciones, podremos hacer frente a esta situación excepcional y garantizar la viabilidad de nuestras explotaciones”. La reunión ha concluido con el acuerdo de mantener abierto un canal de diálogo permanente entre el Ministerio, la Mancomunidad, los ayuntamientos y los representantes del sector, con el fin de dar seguimiento a los compromisos y asegurar soluciones a medio y largo plazo.