Mercado laboral agroganadero en Córdoba: Aumento salarial y desafíos estructurales

El mercado laboral agroganadero en la provincia de Córdoba ha mostrado una dinámica compleja durante el último año, caracterizada por dos fuerzas contrapuestas: un moderado aumento en las condiciones salariales y laborales que, sin embargo, convive con una persistente precariedad estructural.

La actividad creciente en el campo del último ejercicio, en gran medida por la mejora de precipitaciones, dibuja un escenario en Córdoba con el olivar en auge y el consiguiente descenso del desempleo. Esto, unido a algunos avances salariales --valorados de forma desigual por patronal y sindicatos-- contribuye a un marco de trabajo, aparentemente, más tranquilo. No obstante, desde todas las partes involucradas sigue habiendo reivindicaciones, las cuales se centran en exigir profesionalización, por un lado; y sostenibilidad y justicia en todo lo relativo a esta actividad económica, por otro.

Cambios que destacar han sido los relativos a salario y marco legislativo. En concreto, en febrero de 2025, Asaja Córdoba firmó, junto a COAG y UGT, un acuerdo para la actualización de las tablas salariales del convenio del campo, que registra una subida salarial del 4,41%, porcentaje retroactivo al 1 de enero del presente año.

Esta revisión supera el mínimo del 2% pactado en el convenio anterior y ha incorporado también la obligación de contratar un seguro de accidentes con efecto desde el mismo inicio del año.

Aunque aceptada, para Asaja, esta mejora representa «una nueva subida encubierta de impuestos y cotizaciones sociales, la quinta consecutiva sin consenso con la patronal», insistiendo en que cualquier subida del salario mínimo es «inasumible en el campo».

El 75% de las personas ocupadas en este sector solo tienen estudios no profesionales.

Desde el lado sindical, sin embargo, esta revisión ha sido interpretada -al menos por una parte- como un logro significativo en defensa de los derechos de los trabajadores. En este sentido, CCOO y UGT afirman haber logrado esta mejora sin desequilibrar la viabilidad de las explotaciones, indicando que el aumento salarial refuerza la protección laboral de un sector históricamente precario.

A pesar de esta mejora retributiva, fuentes sindicales inciden en que la temporalidad y la inestabilidad siguen siendo la norma. En un análisis provincial más amplio, CCOO lamenta que la economía cordobesa siga marcada por la «temporalidad». Como ejemplo, el hecho de que en junio de 2025, aunque el paro bajó en agricultura -18 personas menos desempleadas-, el sector mantiene una alta rotación laboral.

En este sentido, una problemática particularmente señalada por los sindicatos es la insistencia en concentrar campañas con mano de obra temporal, a menudo ignorando la disponibilidad local.

Según UGT y CCOO, «no está justificada la petición de trabajadores extranjeros para el campo porque hay mano de obra local disponible», pero añaden que los bajos salarios, que en muchos casos incumplen lo pactado en convenio, explican la falta de interés. Y, en este punto, se señala, además, su preocupación por la posibilidad de que los trabajadores inmigrantes sean explotados por mafias bajo condiciones indignas.

Cifras de empleo ilustrativas

Los datos de empleo, tanto de Córdoba como de Andalucía y España, configuran una foto que confirma la estabilidad estructural y el peso específico del sector. Así pues, los trabajos relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca han mostrado cierta estabilidad, con 759.000 personas ocupadas en el primer trimestre de 2025 en España, que prácticamente calca cifras previas, aunque en concreto supone un ligero descenso interanual del 0,4%.

En ese mismo período, Andalucía concentra un 34,6% del empleo en ese segmento, lo que equivale a aproximadamente 237.556 personas en esta comunidad autónoma, y siendo una buena parte de todas ellas pertenecientes a la provincia de Córdoba, la cual, como tercera provincia de Andalucía en peso relativo del empleo agrario -en torno al 20% del total provincial de ocupados- confirma la centralidad del sector agroalimentario en su mercado laboral.

Colocación de la uva en las paseras en un municipio de la denominación Montilla Moriles. / CÓRDOBA

En este área, el balance provincial cuenta, igualmente, con contrastes. Así, el descenso del paro, en junio de 2025, ha evidenciado que el sector agroganadero sigue siendo un motor de empleo: el paro total en la provincia bajó a 52.475 personas, con un descenso específico en agricultura de 18 personas, y en lo que va de año se han firmado 152.355 contratos en Córdoba -el 38 % de ellos, indefinidos-. UGT considera positivas estas cifras, aunque reconocen que Córdoba registra «el segundo peor registro» de Andalucía, solo por detrás de Huelva.

Previamente, Córdoba cerró 2024 con 54.320 personas en paro, una caída del 10% interanual (-5.773 desempleados) atribuida en parte a las campañas de aceituna, de cítricos y también de Navidad. No obstante, solo en torno al 40% de los contratos fueron indefinidos.

Por su parte, Andalucía cerró 2024 con la menor cifra de paro en 17 años: 634.839 desempleados, un descenso del 8,6%, mientras que la afiliación creció 2,7%, con 3,47 millones de cotizantes.

Los datos estadísticos también revelan que el empleo asalariado representa, de forma genérica, el 63,8% del total en el sector, con un 34% de esos empleos ocupados por contratos temporales.

Por otro lado, en cuanto al perfil de las personas trabajadoras en este ámbito, la profesionalización del sector sigue siendo bastante reducida: el 75% de los ocupados solo tienen estudios no profesionales, frente a solo un 9% que cuenta con estudios universitarios.

Diálogo social entre actores

El convenio colectivo vigente del campo cordobés incluye la participación de representantes de la patronal y de sindicatos, además de la existencia de una comisión paritaria activa, que también recoge la participación de las administraciones públicas.

En este marco, CCOO ha expresado su firme oposición a reformas legislativas recientes que favorecen una temporalidad aún mayor, como la ley 1/2025, que permite contratos de hasta 120 jornadas reales al año en el sector agrario sin consenso sindical, denunciando que supone una precarización «por la puerta de atrás» y lamentando la persistencia de la temporalidad pese a los descensos producidos en el paro.

Por otra parte, la Junta de Andalucía, a través del Informe Económico 2024, destaca que el sector primario se ha recuperado de la sequía, impulsando la creación de empleo pese al lastre industrial. Igualmente, se constata un PIB andaluz en 2024 del 2,7%, aunque se advierte que la afiliación agraria se sigue viendo afectada cuando la climatología es adversa, sobre todo en las zonas rurales.

En cuanto a producción, la campaña 2024-2025 ha sido muy favorable para Andalucía, con más de un millón de toneladas de aceite de oliva, un aumento del 76,6%.

La actualización del marco colectivo registra una subida salarial del 4,41% en 2025.

Córdoba lidera, después de Jaén, con 271.000 toneladas (+79 %). Además, la producción ecológica crece un 48,8%, con Córdoba como principal productora (54% del total andaluz). La aceituna de mesa también sube un 18,1%, con 62.693 toneladas en Córdoba (+35,7%).

A modo de balance, el mercado laboral en el sector agroganadero de Córdoba presenta un escenario de contrastes: se han registrado mejoras reseñables como la subida salarial y el descenso del paro, pero persisten importantes desafíos estructurales como son la alta temporalidad de los trabajadores, la baja formación de la mano de obra y las dificultades para garantizar estabilidad y justicia económica en la cadena agroalimentaria.

Todo ello desemboca en el escaso interés de la mano de obra local por empleos que consideran mal remunerados, así como una tensión constante entre las reivindicaciones sindicales y la presión empresarial por lograr la contención en el apartado de los costes.

Las conclusiones del terreno estadístico son que, pese a que los datos provinciales muestren descenso del paro o modesto incremento positivo de la contratación indefinida, Córdoba sigue en una posición vulnerable dentro de Andalucía en este sector.

A este respecto, como coinciden los líderes sindicales provinciales, es imperativo fortalecer la inspección laboral, aumentar la profesionalización del sector y avanzar hacia modelos laborales más estables. Solo así se podrá sostener a largo plazo un motor económico vital para Córdoba, que produzca no solo alimentos, sino también empleo digno y condiciones laborales respetuosas con quienes trabajan el campo.