Membrillo San Lorenzo innova con nuevos productos e incluye opciones sin gluten y sin azúcar

La octogenaria Membrillo San Lorenzo, que produce unos 2 millones de kilos de membrillo, no deja de adaptarse para dar respuesta a las demandas del mercado. Así, no deja de innovar en sus productos y formatos, presentando novedades, como su dulce de membrillo con pequeños trozos de nueces o su dulce de frutas. En formatos, destaca su dulce de membrillo en porciones (quesitos). Productos sin gluten, sin azúcar, light. Son ejemplo del carácter innovador de la marca.

Ficha técnica Director general : Manuel González

: Manuel González 15 trabajadores

Facturación : N/F

: N/F Dirección : Ctra. Estepa-Guadix km. 18,3 / Puente Genil

: Ctra. Estepa-Guadix km. 18,3 / Puente Genil Teléfono: 957600296