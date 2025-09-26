Membrillo San Lorenzo innova con nuevos productos e incluye opciones sin gluten y sin azúcar
Adaptación al mercado
Córdoba
La octogenaria Membrillo San Lorenzo, que produce unos 2 millones de kilos de membrillo, no deja de adaptarse para dar respuesta a las demandas del mercado. Así, no deja de innovar en sus productos y formatos, presentando novedades, como su dulce de membrillo con pequeños trozos de nueces o su dulce de frutas. En formatos, destaca su dulce de membrillo en porciones (quesitos). Productos sin gluten, sin azúcar, light. Son ejemplo del carácter innovador de la marca.
Ficha técnica
- Director general: Manuel González
- 15 trabajadores
- Facturación: N/F
- Dirección: Ctra. Estepa-Guadix km. 18,3 / Puente Genil
- Teléfono: 957600296
