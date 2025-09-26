Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Membrillo San Lorenzo innova con nuevos productos e incluye opciones sin gluten y sin azúcar

Adaptación al mercado

Productos de Membrill de San Lorenzo.

Productos de Membrill de San Lorenzo. / CÓRDOBA

Lucía Abad

Córdoba

La octogenaria Membrillo San Lorenzo, que produce unos 2 millones de kilos de membrillo, no deja de adaptarse para dar respuesta a las demandas del mercado. Así, no deja de innovar en sus productos y formatos, presentando novedades, como su dulce de membrillo con pequeños trozos de nueces o su dulce de frutas. En formatos, destaca su dulce de membrillo en porciones (quesitos). Productos sin gluten, sin azúcar, light. Son ejemplo del carácter innovador de la marca.

Ficha técnica

  • Director general: Manuel González
  • 15 trabajadores
  • Facturación: N/F
  • Dirección: Ctra. Estepa-Guadix km. 18,3 / Puente Genil
  • Teléfono: 957600296

