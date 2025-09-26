El mayor ‘músculo’ del campo cordobés

En un análisis tan exhaustivo del campo cordobés y de su industria agroalimentaria como el que hace el presente Anuario Agroalimentario 2025, y que muestra una realidad repleta de luces y sombras (lamentablemente, a veces con muchos más negros nubarrones que esperanzadores rayos de sol en el cielo) alegra particularmente revisar las cifras de las exportaciones cordobesas. Es quizá el capítulo más «reconfortante», valga el adjetivo, y representativo del músculo del sector agroalimentario en la provincia. Una actividad que, incluso desde hace años, manifiesta una resiliencia bien demostrada pese a los reveses que sufre el campo cordobés puntual o estructuralmente... Y hasta frente a terremotos globales en los mercados.

En este segundo aspecto, basta con recordar los años de la crisis económica de 2008, que obligó a buscar mercados fuera; los de la pandemia, en los que las exportaciones fueron claves para Córdoba, o actualmente con las incertidumbres de las guerras comerciales impulsadas por la administración Trump desde EEUU.

Récord histórico de la mano del olivar

Por supuesto, no todo son alegrías en la actividad exportadora del campo cordobés, como ya se verá a lo largo de este reportaje, pero el punto de partida difícilmente puede ser más optimista: esos 1.483,6 millones de euros de las exportaciones de productos alimentarios (de los casi 3.348 millones del total de ventas al extranjero de la provincia) registrados a lo largo del año 2024, con un crecimiento del 24,3% respecto al año anterior, el ejercicio de 2023, donde el sector exportó 1.195,1 millones de euros.

Y todo ello batiendo récords históricos en donde el aceite de oliva en sus modalidades fue el pilar de las ventas del campo cordobés, que superó a los productos de manufactura del cobre, la industria exportadora por excelencia en Córdoba desde hace muchas décadas.

La aceituna de mesa está siendo afectada por los aranceles impuestos por EEUU, uno de los principales mercados. / CÓRDOBA

De hecho, empecemos centrándonos en el aceite de oliva y particularmente en el aceite de oliva virgen extra (AOVE), el oro líquido de nuestra tierra, que sigue siendo, con diferencia, la joya de la corona. Sus exportaciones se dispararon, alcanzando los 577,5 millones de euros en 2024, lo que representa un impresionante aumento del 36,4% en relación con los 423,7 millones exportados. Eso sí, en buena parte debido al astronómico precio que tuvo durante el año pasado el producto, aunque siendo también una inmejorable señal de la reputación global y el valor añadido de esta exportación insignia. Le siguió de cerca el apartado del aceite de oliva y sus fracciones, pasando de 215,6 millones de euros en 2023 a 254,1 millones en 2024, con un incremento del 17,8%.

Hablando de Italia y otros países

Hasta ahí todo bien, por supuesto. Aunque también es cierto que una muy buena parte de este éxito del aceite de oliva en todas sus formas sigue debiéndose a la exportación a granel a Italia para ser desde allí envasado, comercializado y, en su caso, vuelto a vender en el extranjero. Algo que resta valor añadido frente al producto comercializado directamente desde Córdoba, que afortunadamente cada vez es mayor.

En todo caso, la práctica de la venta a granel explica que Italia, con una producción cada vez más corta de aceite, fuera en 2024 el principal país comprador de productos cordobeses, con un total de 429,2 millones de euros.

Capítulo aparte está ese papel de mediador de Córdoba, que también importó en 2024 nada menos que 151,4 millones de euros de AOVE, 34,5 millones de euros en aceite de oliva virgen, 23,6 millones en otras fracciones de esta grasa vegetal, otros 13,1 millones de euros de aceite de orujo de oliva en bruto... Este otro aspecto puede explicar, al menos en parte, que Portugal (con 148,8 millones de euros en total) sea el primer importador a Córdoba en productos del campo y que en el tercer puesto se encuentre Túnez, con 50,6 millones de euros, que en su práctica totalidad correspondería, sin duda alguna, al aceite de oliva.

De hecho, Córdoba está la primera en el ranking de provincias españolas que más subieron proporcionalmente en sus importaciones agroalimentarias: un 36,4% desde los 334 millones de euros en 2023 a 443,1 millones en 2024. Ya se ha dicho que no todo son luces en las exportaciones cordobesas del campo, sin que ello sea un demérito para el éxito del aceite cordobés respecto a las ventas al exterior.

Por otra parte, este capítulo centrado en el olivar no puede cerrarse sin citar el apartado de conservas vegetales, con 128 millones de euros y un crecimiento del 16,3% frente a las cifras de 2023, una categoría en la que las aceitunas de mesa exportadas desde Córdoba fueron un importante baluarte.

Otros cultivos

No menos impresionantes, proporcionalmente y más si se tiene en cuenta la abismal diferencia de superficie de cultivo en Córdoba, son los datos de los ajos, frescos o refrigerados, que también tuvieron una excepcional acogida en los mercados internacionales, con 54,7 millones de euros exportados en 2024, marcando un aumento del 19,8% con respecto al año anterior.

Y una curiosidad: en la lista de los 20 principales productos Taric exportados desde Córdoba ha entrado con fuerza la almendra, con un impulso notable del 56,8%, alcanzando los 20 millones de euros en 2024 frente a los 14 millones de 2023 o los 11,2 millones de 2022. Es en buena parte un reflejo del espectacular aumento de la superficie de este cultivo en Córdoba en la última década, cuyos frutales plantados ya van empezando a producir, a pesar de que en estos últimos años la meteorología no ha acompañado en absoluto al almendro.

La lista de productos vendidos al extranjero desde Córdoba con menos cuantía, sin embargo, se alargaría hasta sumar esos 1.483,6 millones de euros exportados el año pasado por el campo cordobés, convirtiendo a la provincia en la undécima de España tras subir varias casillas.

Desde la pandemia

En todo caso, estas cifras de exportaciones del campo cordobés de 2024 hay que ponerlas en relación con un antes y un después. En las páginas 94 a 98 de este Anuario Agroalimentario 2025, que tratan sobre empresas del campo históricas en la venta al extranjero, el lector encontrará amplios datos sobre la evolución de las exportaciones en este último cuarto de siglo. Pero sin ir tan lejos en el tiempo, sí que conviene repasar al menos algunas cifras desde 2019, el último año antes de una pandemia que, entre 2020 y 2021, obligó a muchos exportadores a reinventarse y a aprovechar al máximo los canales globales de comunicación, publicidad, venta, transporte...

Al respecto, en el año 2019, las exportaciones agroalimentarias de Córdoba se situaron en 965,5 millones de euros. Al realizar una comparación con los 1.483,6 millones de euros registrados en 2024, se puede constatar un llamativo crecimiento acumulado del 53,66% en un lapso de tan solo cinco años, con solo un diente de sierra en 2023, eso sí, donde las exportaciones agraria se redujeron ligeramente respecto al año anterior a los 1.196 millones de euros.

El precio del aceite propició en 2024 el récord de 1.483,6 millones de euros.

Los exportadores del campo

Este salto cuantitativo no debería ser interpretado como un mero accidente, sino como esa última apuesta por los mercados exteriores y, en cierta forma, la aparición de una nueva generación de exportadores del campo cordobés que en un principio se animaron ante las posibilidades de internet como red neural global para toda actividad, incluida la comercial, apostando por un nuevo paradigma en el mercado exterior.

Ello podría explicar esos 1.200 exportadores de productos cordobeses (tanto del campo como del resto de los sectores) que vendieron productos por menos de 5.000 euros registrados en 2021, aunque la cifra global para este segmento en conjunto llegó al millón de euros. Su número ya era inferior a la mitad en 2024 (547 exportadores). Quizá se debió a cierta falta de capacidad financiera, de dar respuesta a la demanda o, sencillamente, desengañados por la experiencia comercial. «No hay duros a cuatro pesetas», dice un refrán que nos recuerda lo difícil que es encontrar una varita mágica, en este caso, en el comercio. De todas formas, también es cierto que de estas experiencias en la venta al exterior se están nutriendo los otros tramos que configuran el grueso del perfil del exportador.

Respecto a los países de destino de los productos cordobeses, ya se ha adelantado que en 2024 Italia ocupó el primer puesto con mercancía por valor de 429,2 millones de euros, seguida en los ocho primeros puestos por Estados Unidos (226,5), Portugal (213,5), Francia (109,3), Alemania (80,2), Canadá (37,7), México (34,4) y Países Bajos, destino de mercancía por 25,1 millones de euros en 2024.

La almendra ha entrado en el 'top 20' de las exportaciones pese a los últimos malos años.

El año 2026 en el horizonte

Como ven, EEUU es el segundo destino de los productos cordobeses del campo vendidos en el extranjero, lo que nos lleva a recordar las incertidumbres que existen sobre este segundo pilar de las exportaciones, más aún con las tensiones generadas en torno al precio del aceite que, según expertos, irán a más por el corto enlace que queda con la siguiente campaña como consecuencia de ese éxito sin precedente: la venta de 276.291 toneladas de aceite desde Córdoba, encontrándose las existencias finales al 31 de julio en 48.176 toneladas, informaba Asaja recientemente dando cuenta de que las bodegas de las almazaras, distribución y Patrimonio Comunal Olivarero están a solo el 36% de lo producido en la campaña anterior.

Sin embargo, y por lo menos hasta ahora, estas dudas aún no se han materializado en 2025. Por un lado, EEUU sigue estando como segundo destino comercial extranjero del campo cordobés, con 116,8 millones de euros en el primer semestre de 2025. Además, por ahora, en la lonja de la Junta de Andalucía, en la semana del 30 al 5 de septiembre, el AOVE cotizaba a 400 euros los 100 kilos. Más aún, las cifras provisionales de exportaciones del campo cordobés entre enero y final de junio hacen prever un año de nuevos récords, con un total de 783,4 millones de euros y un notorio incremento global del 11,7% si lo comparamos con el mismo período del año anterior.

Al respecto, los datos de la marcha del 2025 son llamativos, con Italia registrando compras por 241,4 millones de euros (sube un 36% respecto al mismo periodo del 2024), seguida por EEUU, con 116,8 millones (un 4,6% más); Portugal, con 99 millones (baja un 7,7%); Francia, con 70.4 millones (sube un 32,2%); Alemania, con 43,7 millones (baja un 1,8%); Canadá, con 19 millones (baja el 0,3%); Países Bajos, con 15,2 millones (sube un 8,8%); México, con 12,3 millones (desciende un 24,2%); Arabia Saudita, con 10,8 millones (y un relevante ascenso del 79,2%) y Reino Unido, con 10 millones de euros, en décimo lugar y descendiendo un 13,3% respecto al primer semestre del pasado año. Sin duda, se trata de buenas cifras con las que afrontar el futuro al menos a corto plazo y pese a todas las incertidumbres que quedan por despejarse en las exportaciones del campo cordobés.