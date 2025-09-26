Mahou San Miguel en Córdoba alcanza el millón de hectolitros y reduce su huella ambiental

La planta de Mahou San Miguel en Córdoba es estratégica para la cervecera. De hecho, las inversiones realizadas en los últimos años han permitido a la fábrica cordobesa superar el millón de hectolitros, es decir, los cien millones de litros. En total, la compañía produjo el pasado año un total de 20,7 millones de hectolitros, de los que 15,9 correspondieron a cerveza y 4,8 a su negocio de agua.

Las inversiones de la marca en Córdoba realizadas en estos dos últimos años han ido destinadas, fundamentalmente, a proyectos de innovación y ‘packaging’ sostenible, así como a iniciativas dirigidas a incrementar la productividad, eficiencia y desempeño ambiental de la fábrica. Concretamente, sus instalaciones se están preparando para eliminar el plástico de las agrupaciones de lata y se están acometiendo mejoras para ganar en flexibilidad y agilidad en la producción de nuevos formatos y productos que den una mejor respuesta a las necesidades del mercado y de un consumidor en constante transformación. Todos estos avances la han llevado a incrementar su competitividad y a incrementar su volumen de producción.

El centro de producción en Córdoba, que se ha marcado el objetivo de ser carbón neutral en 2030, tiene entre sus prioridades promover iniciativas que incrementen su eficiencia energética y la valorización de residuos. Por eso, ha puesto en marcha proyectos para la recuperación de CO2 y para mejorar sus instalaciones con el objetivo de reducir el uso de recursos energéticos. Además, el 100% de la energía eléctrica que consume esta planta es 100% verde y de origen certificada. Por otro lado, de la planta de producción de Córdoba han salido algunas de las últimas novedades de la compañía como Mahou Rosé o La Diabla, propuesta realizada en colaboración con el artista urbano Duki.