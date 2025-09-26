Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anuario agroalimentario

Luque Ecológico lanza AOVE de alta calidad bajo el Proyecto Elanio

Modelo de empresa sostenible

Fachada de Luque ecológico. / CÓRDOBA

Lucía Abad

Luque Ecológico, que cumplió el pasado año su 25 aniversario, ha recibido en la última campaña el Premio Alimentos de España en Producción Ecológica. Con el Proyecto Elanio, que está orientado a preservar la biodiversidad y el suelo, puso en el mercado un AOVE de variedad arbosana de alta calidad y avanzó en la protección de ecosistemas agrarios. La olivarera de Castro ha identificado con el CSIC y el Banco Mundial de Germoplasma variedades autóctonas y ha calculado su huella hídrica con WFN.

Ficha técnica

  • Presidente: Juan Manuel Luque
  • 12 empleados
  • Facturación: 11,7 millones
  • Dirección: C/ N-432, km 315,8 / Castro del Río
  • Teléfonos: 957374005/662196290

