La lengua azul afecta a más de 500 explotaciones de ovino en Córdoba en 2024

El sector del ovino cordobés ha sufrido el impacto de la lengua azul, que ha hecho mella en las explotaciones. Responsables y técnicos de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Córdoba han visitado explotaciones ganaderas de la provincia con el objetivo de conocer de primera mano la incidencia de la lengua azul y mostrar su respaldo al sector.

El delegado territorial, Francisco Acosta, acompañado por personal técnico de la Delegación y de las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs), recorrió explotaciones en distintos municipios, junto a directivos de cooperativas.

Los productores informaron sobre las consecuencias directas de la enfermedad -bajas, abortos y reducción de la producción- y sobre las medidas preventivas y de control que están aplicando, como vacunación, desinsectaciones y tratamientos veterinarios. El delegado insistía en la necesidad de que los ganaderos comunicaran la presencia de animales enfermos y los datos de bajas y abortos para facilitar una respuesta rápida y eficaz.

Ya a mediados de agosto se habían notificado más de 400 explotaciones afectadas por lengua azul en la provincia, pero a principios de septiembre eran más de 500, con un 5,5% de mortalidad.

Acosta subrayaba que la vacunación es la principal herramienta de prevención y control, destacando las medidas de apoyo puestas en marcha, como son la subvención del 50% de los costes de compra y administración de vacunas contra los serotipos 3 y 8, incluyendo los gastos de servicio veterinario. Al mismo tiempo, el suministro gratuito de vacunas contra los serotipos 1 y 4, como en campañas anteriores. En el ámbito regional, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, solicitaba al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que exigiera a la Unión Europea la activación de la reserva de crisis de la Política Agraria Común (PAC) para apoyar a los ganaderos afectados. Desde Asaja Córdoba se ha lamentado «la injusta situación por la que están atravesando los ganaderos, especialmente los de ovino-caprino de carne y leche y los de vacuno de leche.

La patronal agraria destacó que la lengua azul es una enfermedad que no afecta a las personas, pero que tiene graves repercusiones para los animales, por muerte, debilidad extrema, falta de producción láctea y que provoca numerosos abortos, lo que tiene consecuencias económicas para los ganaderos.

Asaja indicó que la mayoría de los positivos son del serotipo 8, pero también ha habido del 3, y menos del 1 y del 4, donde la vacunación había sido mayor.

Asaja Córdoba ha pedido un plan de choque para que se vacune toda la cabaña ganadera en el momento sanitario oportuno frente a los cuatro serotipos circulantes (1, 3, 4 y 8), así como aplicar medidas de desinsectación para controlar al vector transmisor del virus, que es el mosquito. Un plan de choque «fundamental» para facilitar los movimientos comerciales a nivel nacional e internacional y especialmente en el ganado ovino, caprino y vacuno lechero, dado el impacto directo que está teniendo la enfermedad en la producción láctea.

Censo de animales

La provincia de Córdoba sigue liderando el censo de ovino en Andalucía con 559.931 animales, con una mayoría de hembras que ya han parido y de no ordeño que ascienden a 354.951, además de 127.274 corderos. Estas cifras, facilitadas por la Junta y correspondientes al cierre de 2024, suponen un aumento frente a las 505.640 cabezas del año anterior.

Estos datos significan que Córdoba representa el 28% del total del censo andaluz de ovino, que asciende a 1.962.843 animales.

Al margen de la lengua azul, el año ha sido positivo en precios, con pastos gracias a las lluvias y con márgenes de rentabilidad

Este año ha continuado celebrándose en distintos municipios de Los Pedroches la Liga Induvap de pastoreo de rebaños de ovejas con perros y se realizó un curso de manejo de ganado con perros de pastoreo, con el apoyo de la Diputación, a través del Iprodeco, y con la Asociación Deportiva de Perros de Pastoreo de Los Pedroches.