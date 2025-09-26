Grupo Pérez Barquero apuesta por la innovación y la sostenibilidad con proyectos de I+D+i

En el primer trimestre del año, Grupo Pérez Barquero concluía un proyecto de mejora, instalación, elaboración y envasado de vinos con sustitución a equipos de mayor eficiencia energética e instalación de sistema de energía renovable autoconsumo, con una inversión de 426.255,80 euros. Este proyecto le ha ayudado a obtener la certificación Sustainable Wineries for Climate Protection (SWfCP) -Bodegas sostenibles para la protección climática-, reforzando el compromiso de la bodeguera con la sostenibilidad integral. Desarrollada por la Federación Española del Vino (FEV), SWfCP es la primera y única certificación específica para bodegas en materia de sostenibilidad integral, incorporando a las exigencias medioambientales criterios de sostenibilidad social, económica y de gobernanza. Así, SWfCP permite cuantificar el desempeño en sostenibilidad de una bodega de forma sólida, adaptarse a los estándares más exigentes de mejora continua y alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por otra parte, la vitivinícola continúa con las inversiones en I+D+i. Conscientes de la importancia de la innovación - en los productos que ofrece, en el proceso productivo y en su propia organización - Pérez Barquero viene desarrollando, desde hace más de diez años, diversos proyectos de I+D en colaboración con el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, CDTI, (se han terminado cinco y esta realizando el sexto), con una inversión total de 2.145.042 euros.

Para lo que queda de año, la firma montillana tienen previsto ampliar la gama con la salida al mercado de un nuevo Vermouth Barquero Blanco. Viene a complementar al exitoso Vermouth Barquero Rojo, con su toque inconfundible, respondiendo al auge de la categoría, tanto en el aperitivo como en coctelería.