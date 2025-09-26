Anuario agroalimentario
Grupo Gallo lanza la gama Al Bronce y sigue apostando por la innovación y la sostenibilidad en la pasta
Sostenibilidad y eficiencia industrial
En lo que ha transcurrido de 2025, Grupo Gallo ha seguido consolidando su posición como un referente de la alimentación en España, trascendiendo su histórico vínculo con la pasta y convirtiéndose en un grupo alimentario diversificado, que combina tradición e innovación. La compañía opera a través de dos marcas principales: Pastas Gallo, su enseña insignia, y Ta-Tung, orientada al mercado asiático.
La firma reforzaba su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la cercanía al consumidor, impulsando nuevas referencias que responden a las tendencias actuales de consumo.
Uno de los hitos más importantes ha sido el lanzamiento de la gama Al Bronce, una propuesta ‘premium’ que recupera métodos tradicionales como el trefilado en moldes de bronce, ofreciendo una pasta con textura y capacidad de absorción de salsa superiores. Este lanzamiento marca un paso adelante en la estrategia de valor añadido y ha tenido una excelente acogida tanto por parte de distribuidores como de consumidores.
Paralelamente, la firma ha continuado avanzando en sostenibilidad, eficiencia industrial y digitalización, especialmente en las plantas productivas, lo que les permite ser cada vez más competitivos y responsables en todo el proceso, desde la selección de materias primas hasta el producto final.
Para lo queda de año, su principal objetivo es seguir reforzando su negocio ‘core’: la pasta, apostando por una estrategia que combine el impulso de los formatos clásicos más consolidados con la innovación en nuevas variedades.
Además, continúan apostando por segmentos estratégicos que siguen ganando peso, como las pastas sin gluten, las gamas infantiles, los platos preparados y los caldos 100 % naturales, para ofrecer una propuesta más amplia.
Ficha técnica
- Director general: Fernando Fernández
- Empleados y facturación: Datos no facilitados
- Dirección: Ctra. Madrid-Cádiz, 6 / El Carpio
- Teléfono: 957180800
