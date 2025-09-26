Grupo Deza impulsa su crecimiento en 2025 con nueva infraestructura logística y expansión en alimentos frescos

Grupo Deza ha evolucionado de forma favorable y creciendo en los principales indicadores económicos. En lo que ha transcurrido de 2025, la firma ha crecido un 3,9% en ventas y un 1,8% en clientes. En cuanto a la venta por cliente, ha habido un aumento del 1,5%. Por su parte, la inflación este año está muy moderada, no llega al 1,6%, mientras que a estas alturas del año pasado era del 5,8%. De hecho, hay alimentos de la cesta básica que han tenido una inflación negativa muy notable:, como son el aceite (-37%), azúcar (-15%), pastas (-4%), leche (-2,8%) o legumbres (-2%).

Esto no ha significado que los clientes gasten menos, lo que ha implicado es que la cesta de la compra sea más surtida y saludable, con más presencia de alimentos frescos.

La novedad más importante de la primera mitad del año ha sido la puesta en marcha de la nueva plataforma logística de alimentación en una parcela anexa a las instalaciones centrales, situadas en el polígono industrial Las Quemadas.

El nuevo centro cuenta con una nave cubierta de más de 6.500 metros cuadrados, que les permitirá crecer en puntos de venta.

Asimismo, esta firma ha inaugurado la cocina central, que da servicio a las dos cafeterías que Deza tiene actualmente, y han realizado obras en la cocina de la cafetería de Zoco para poder atender a más clientes.

Continuar avanzando en la climatización de la plataforma de productos refrigerados y congelados, así como en otras mejoras en infraestructuras y eficiencia energética es el principal objetivo de la cadena para lo que resta de año, mientras que a nivel comercial, el objetivo es seguir trabajando para ofrecer el mayor surtido -con una clara apuesta por los productos locales y regionales- con la mejor calidad y el mejor precio, al mismo tiempo que se continúa adaptando a las nuevas tendencias de consumo.