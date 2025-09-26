Anuario agroalimentario
Grupo Alsara celebra 60 años de crecimiento con un fuerte compromiso social, económico y digital en sus tiendas de proximidad
Referente de cercanía
Córdoba
Alsara ha continuado fortaleciendo los valores que le han permitido crecer y evolucionar a lo largo de las últimas seis décadas: el compromiso con sus socios y clientes, así como una clara responsabilidad con las zonas y comunidades donde se ubican sus establecimientos, creando empleo y crecimiento. Promociones y descuentos le han permitido posicionar sus tiendas asociadas como una de las enseñas de proximidad más económicas y de calidad, apoyándose en la digitalización.
Ficha técnica
- Directora general: Sandra V. García
- 364 empleados
- Facturación: 211,6 millones de euros
- Dirección: C/ Ingeniero Iribarren, s/n / Córdoba
- Teléfono: 957200033
