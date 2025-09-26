Grupo Alsara celebra 60 años de crecimiento con un fuerte compromiso social, económico y digital en sus tiendas de proximidad

Alsara ha continuado fortaleciendo los valores que le han permitido crecer y evolucionar a lo largo de las últimas seis décadas: el compromiso con sus socios y clientes, así como una clara responsabilidad con las zonas y comunidades donde se ubican sus establecimientos, creando empleo y crecimiento. Promociones y descuentos le han permitido posicionar sus tiendas asociadas como una de las enseñas de proximidad más económicas y de calidad, apoyándose en la digitalización.

Ficha técnica Directora general : Sandra V. García

: Sandra V. García 364 empleados

Facturación : 211,6 millones de euros

: 211,6 millones de euros Dirección : C/ Ingeniero Iribarren, s/n / Córdoba

: C/ Ingeniero Iribarren, s/n / Córdoba Teléfono: 957200033