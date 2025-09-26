Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anuario agroalimentario

Grupo Alsara celebra 60 años de crecimiento con un fuerte compromiso social, económico y digital en sus tiendas de proximidad

Referente de cercanía

Trabajadores del Grupo Alsara.

Trabajadores del Grupo Alsara. / CÓRDOBA

Lucía Abad

Córdoba

Alsara ha continuado fortaleciendo los valores que le han permitido crecer y evolucionar a lo largo de las últimas seis décadas: el compromiso con sus socios y clientes, así como una clara responsabilidad con las zonas y comunidades donde se ubican sus establecimientos, creando empleo y crecimiento. Promociones y descuentos le han permitido posicionar sus tiendas asociadas como una de las enseñas de proximidad más económicas y de calidad, apoyándose en la digitalización.

Ficha técnica

  • Directora general: Sandra V. García
  • 364 empleados
  • Facturación: 211,6 millones de euros
  • Dirección: C/ Ingeniero Iribarren, s/n / Córdoba
  • Teléfono: 957200033

