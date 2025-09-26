La ganadería cordobesa celebra la abundancia de agua tras años de sequía

El sector ganadero cordobés recibió con los brazos abiertos las lluvias que llegaron en la primavera del pasado año y continuaron dejando muchos litros durante el otoño de 2024 y en 2025, con un mes de marzo que desbordó arroyos y ríos y, lo más importante, repuso los acuíferos y las aguas subterráneas, llenó los embalses, colmó de agua los pozos y, por tanto, garantizó el suministro a las explotaciones ganaderas.

Pero como se dice en el campo, estos son ciclos, ahora tocó el bueno y hay que aprovecharlo porque volverán las sequías. Desde colectivos como Afrido se sigue defendiendo la creación de una red de distribución de agua ganadera a las granjas desde cualquier embalse, así como la interconexión de los pantanos de la zona con Sierra Boyera y Puente Nuevo para generar una mayor capacidad.

El veterinario, ganadero y presidente de este colectivo, Juan Francisco Sánchez, señala que «hay un porcentaje de explotaciones que tienen que transportar agua porque no la tienen pese a las lluvias, por ejemplo en verano, por lo que insistió en sus demandas».

La ganadería sigue siendo un pilar fundamental para la economía de la provincia de Córdoba, que reivindica la calidad de sus producciones y su papel clave para asentar la población al territorio y para defenderlo desde la sostenibilidad medioambiental, pero también económica, con la necesaria rentabilidad para los productores.

La calidad sigue siendo seña de identidad de las producciones ganaderas de la provincia de Córdoba. 1.013 millones de euros fue la cifra de negocio del Grupo Covap en 2024; por segundo año alcanzando los mil millones.

En la asamblea de socios de Covap, su presidente, Ricardo Delgado Vizcaíno, señaló en abril que «somos conscientes de la importancia del relevo generacional y la continuidad de las producciones ganaderas tanto para nuestros socios como para el sector», por lo que «hemos tomado medidas proactivas y se ha creado la dirección de Producciones Ganaderas, desde la que se presta los servicios y el apoyo necesarios a los socios para asegurar la transición y encontrar alternativas viables para mantener la actividad». Entre las acciones puestas en marcha en este sentido, se encuentran la creación de la oficina de apoyo al relevo generacional o el Programa Universitario de Ganadería, que cuenta con el apoyo de la UCO y que permite la formación integral de los ganaderos. También se está llevando a cabo el asesoramiento técnico y jurídico a los socios para garantizar el futuro de las producciones ganaderas o facilitando la contratación de trabajadores para su incorporación a las ganaderías. El Grupo Covap, que cuenta con 2.000 socios ganaderos activos y un equipo de 1.303 trabajadores, cerró el año 2024 con una facturación que supera, por segundo año consecutivo, los 1.000 millones de euros.

De relevo generacional también se habló en el II Congreso Nacional ‘Principios, valores y futuro de la ganadería extensiva’, organizado en Córdoba por la Asociación Nacional de Ganaderos en Extensivo. Su presidente, Felipe Molina, aseguró que «es importante que haya un relevo, porque tenemos una media de 60 años en los productores, y sin un relevo todo esto desaparece, por lo que hay que tomar medidas en ese sentido».

De otro lado, en Pozoblanco se celebró en abril la Feria Agroganadera y Agroalimentaria de Los Pedroches con más de un millar de cabezas de ganado. En el Concurso Morfológico Usías Holsteins, celebrado en marzo en Dos Torres, la vaca Miajones Stoneden Ferne, de la ganadería Los Miajones de Pozoblanco, se proclamaba Vaca Gran Campeona de Los Pedroches.

Por otra parte, la Feria del Jamón de Los Pedroches se prepara para celebrar este próximo mes de noviembre en Villanueva de Córdoba su 25 aniversario con destacadas novedades como la ampliación de los días de degustación. Esta conmemoración se avanzó en enero en la feria Fitur. La DOP de jamones y paletas de Los Pedroches presentó su nueva identidad visual para acompañar el crecimiento que la marca está experimentando en los últimos años y dio a conocer un acuerdo con la DO Rías Baixas para una campaña de promoción conjunta.

Por lo demás, este año también será recordado por el apagón eléctrico sufrido en España el 28 de abril y que causó incidencias en el vacuno de leche, con numerosas explotaciones que tuvieron que interrumpir el proceso del ordeño, o hacerlo con horas de retraso, con la acumulación de la leche en la ubre y provocando problemas de bienestar animal.