La ganadería caprina cordobesa pierde efectivos pese al auge en la demanda de leche de cabra

El sector del ganado caprino sigue reduciendo un año más su cabaña en la provincia de Córdoba, algo que contrasta con el repute de la demanda de la leche de cabra. Según datos aportados por la Delegación de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, al final del año 2024 se contabilizaban en Córdoba 51.264 cabezas de caprino, frente a las 55.927 del año anterior. La tendencia descendente en cuanto al censo de caprino se mantiene en los últimos años en la provincia, pasando de 63.769 cabezas en 2020, a 60.644 en 2021 o 59.804 en 2022. Los datos aportados por la Junta de Andalucía también indican que del censo de 51.264 animales censados, hay 11.505 chivos y 1.595 sementales. El ganadero de caprino y representante en la sectorial de Covap, Antonio Calero, señala que el sector sigue perdiendo explotaciones, y eso que 2025 está siendo un año bueno de precios para la leche de cabra, «pero no se incorporan jóvenes y cuando hay alguna jubilación es muy difícil que su explotación se mantenga y lo habitual es que se cierre». Antonio Calero destaca que sólo en la zona de la Oficina Comarcal Agraria Pedroches se ha pasado de 5.057 reproductores en caprino, en 2023, a 3.061, en 2024. Además, indica que la burocracia a la hora de asumir una explotación o para ponerla en marcha «no ayuda a que se incorporen jóvenes», a lo que se suma que «es un trabajo muy sacrificado con dos ordeños diarios».

Buenos precios

El dato positivo viene con los precios que se están registrando, ya que está siendo 2025 un año bueno en cuanto a demanda de leche de cabra, por los precios «buenos» que se perciben, al haber descendido la producción y con los menores costes que hay que asumir.

Antonio Calero señala que «el consumo de leche de cabra en brik ha aumentado» porque «se han difundido sus beneficios, su contenido en calcio y proteínas, su digestibilidad y que incluso es parecida a la leche materna», por lo que está siendo «muy reconocida». También la demanda de mantequilla o nata ha subido.

Covap es la única empresa española que envasa y comercializa leche de cabra en brik de productores españoles. Además, produce para su marca y para Hacendado semidesnatada.

En cuanto a los costes, aunque la cabra está estabulada, los forrajes y cereales «están en un nivel normal» por las lluvias que se han registrado y que han repercutido favorablemente en las cosechas. En cuanto al cabrito de carne, «tiene una mayor de manda en la zona de costa y para restauración con las piernas, paletillas y chuletillas», según indica Antonio Calero.