Francisco Torrent: "Córdoba se encuentra en el podio de Andalucía"

-Para empezar, ¿cómo describiría la situación actual del sector exportador cordobés?

Nuestra ganancia de pago es positiva, sigue continuando en alza, sigue siendo positiva. La verdad es que la coyuntura mundial tiene sus problemas, llámese Trump, cualquier guerra o cualquier conflicto que nos podamos encontrar todos los días, pero goza de buena salud, es positiva.

-¿Cómo ha evolucionado el volumen de exportaciones cordobesas en los últimos años?

El contexto influye siempre, pero también dependiendo de a qué código arancelario nos estamos refiriendo. Hay números distintos en cuanto a exportación. Es cierto que influye también según en qué sectores somos más fuertes. En esos, los precios que son más altos. El hecho de que sean más elevados, también aumenta entonces el volumen. En Andalucía, según en qué ámbitos, estamos entre segundos y terceros. Sevilla, Málaga y Córdoba, casi siempre estamos en ese podio. Llevamos años bastantes buenos en el comercio internacional.

-¿Cuáles son hoy los principales productos que exporta Córdoba?

La parte agro es fundamental. Ya sabemos, tanto nuestros aceites como las conservas vegetales, las aceitunas, los cítricos, vinos, carnes, etc. Es muy importante la parte industrial, el cobre,... Destacan empresas como Cunext o Hitachi, el frío industrial de Lucena, por generalizarlo, también es muy importante. La maquinaria, las joyerías también tienen su punto, el textil... Tenemos una ramificación bastante buena.

«Si estamos creciendo es por el trabajo incansable de todas nuestras empresas y nuestro tejido empresarial. No nos lo creemos, pero somos muy buenos»

-¿Qué papel juega la Cámara de Comercio de Córdoba en el impulso de la internacionalización de las empresas de la provincia?

La Cámara está para ayudar a todo el empresariado, para formar, para apoyar el comercio nacional interno, el externo... Para ayudar a todo el que quiera o tenga necesidad de poder salir. Y ya no solo ayuda con la parte burocrática, sino también en todo lo que son las ayudas, las ferias, el ir y apoyar en misiones o hacer estudios. La base fundamental para cualquier empresa es que haya una preparación, que haya un conocimiento, una formación. Utilizamos los fondos europeos.

-¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran las empresas de Córdoba a la hora de salir al exterior?

Muchas veces, el problema que se encuentra es ese miedo a lo desconocido. Esas fronteras que nos autoimponemos. Con lo cual, con organismos como la Cámara, pues te das cuenta que te explican y te ayudan a poder romper esas barreras, que en muchas ocasiones son psicológicas. Es cierto que también son económicas a menudo, porque las cosas están muy mal… Y es que levantar la persiana todavía nos cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo al empresariado.

-Estados Unidos es un mercado clave. ¿Cómo están afectando los nuevos aranceles a los productos cordobeses?

Me gusta ver la parte positiva. Que los aranceles hayan quedado en el 15%, según en qué sector afecta más o menos. Es cierto que quizás lo más importante es que, como afecta a toda Europa, y al resto del mundo competidor con nosotros, incluso en otros mercados, también se lo han subido. Eso hace que nos iguale un poco más a la hora de competir. Es decir, teníamos antes de esto unos aranceles por país o por zona, donde incluso en la propia Europa diferentes países teníamos distintos, así que ahora se iguala un poco la competencia.

«Se habla mucho de EEUU, pero es el cuarto destino en lo relativo a nuestros productos, detrás de Portugal, Francia y Marruecos. No es el principal, aunque es importante»

-¿Cuáles son los otros mercados a los que exporta principalmente hoy en día Córdoba?

Se habla mucho de Estados Unidos, pero, realmente, es el cuarto destino en lo relativo a nuestros productos, detrás de Portugal, Francia y Marruecos. No es el principal, aunque es importante. Todo también lo determina el sector del que se hable, ya que hay muchos en los que sí es el primero. Tenemos Italia o Alemania...

-¿Y cuál es la perspectiva de futuro para el ámbito en Córdoba?

Soy bastante optimista. Nos regimos por tendencias, y la tendencia es continuista al crecimiento. Nuestra balanza es positiva y así creemos que va a seguir. Si estamos creciendo es por el trabajo incansable de todas nuestras empresas. Somos muy buenos, pero no nos lo creemos.