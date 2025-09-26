Eurosemillas fortalece su expansión global con nuevas inversiones en cítricos, pistachos y aguacates, consolidando su presencia en 12 países

Desde el punto de vista de la producción, Eurosemillas ha mejorado respecto a las campañas anteriores, marcadas por la sequía.

El valor de la diversificación en líneas de negocio y en áreas geográficas -cuenta con 12.000 hectáreas de explotaciones agrarias en diversos países, así como de instalaciones fabriles en Europa, América del Norte y del Sur, Asia y África- es para la firma un seguro que le ayuda a mantener un buen equilibrio. Las inversiones en la empresa se han centrado especialmente en la consolidación de las nuevas áreas de producción en España y en Portugal, inversiones en investigación en Europa y las habituales en América. Más que nuevas incorporaciones al grupo existe un crecimiento en la consolidación de las áreas de negocio existentes y en situar en su punto óptimo las más recientes. En frutales destaca la ya línea madura de cítricos, especialmente mandarinas sin semillas en fresco y la exportación a toda Europa. Igualmente, cabe mencionar la producción en América del Sur, una línea muy consolidada y con buen funcionamiento.

En cuanto a pistacho, sigue en crecimiento destacado la venta de licencias de nuevas variedades, una línea en ascenso, con buen resultado y horizonte muy prometedor.

Asimismo, la línea de aguacate, de la mano de la nueva variedad Luna, ha arrancado con fuerza en sus primeros estadíos, tanto en España como en otros diez países.

La empresa ha seguido reforzando la inversión en la obtención de nuevas variedades de cítricos, fresa, aguacates, etc., que supone una parte importante de su actividad. Y de manera especial, cabe mencionar el desarrollo en India, en donde en años anteriores dieron pasos, que ya en 2024 empezaron a fructificar y generar proyectos concretos con un futuro prometedor por delante.