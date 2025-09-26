Empresas exportadoras en Córdoba: Una trayectoria creciente

En el año 2000, grasas y aceites representaban el 60,22% de los productos agroalimentarios cordobeses que se vendían fuera de España. En 2024, suponen el 66,71%, según los datos de ICEX España Exportación e Inversiones. En 2000, las empresas exportadoras cordobesas vendían, fundamentalmente, aceite de oliva y, 25 años después, siguen vendiendo aceite. Eso sí, venden más y mejor, entre otras razones porque el número de empresas exportadoras del sector se ha duplicado en este cuarto de siglo en la provincia de Córdoba, pasando de las 233 de 2000 a las 467 del pasado año (304 entre enero y abril de este año), aunque el máximo número de empresas exportadoras del sector se registró en 2022, con 537 entidades operativas.

Tras el aceite, el producto más exportado desde Córdoba en 2000 fueron frutas y legumbres, que representaban el 24,55%. Hoy siguen siendo el segundo producto más vendido fuera de nuestras fronteras, aunque su peso ha disminuido, pasando de ese 24,55% al 22,22%.

A mucha distancia de grasas y aceites, frutas y legumbres. Al inicio del milenio, las bebidas constituían el tercer producto por volumen de importancia, pero en 2025 este puesto lo ocupa la carne, con un 3,03%, que en 2000 ocupaba el sexto lugar, con el 1,88% del total. Por el contrario, los cereales han pasado de representar el 2,77% de las operaciones internacionales al 1,27%.

La lista de productos agroalimentarios cordobeses que más se comercializan en el exterior se ha modificado poco en estos 25 años, pero algo sí ha cambiado. Hoy aparecen productos como azúcar, café y cacao, semillas y frutos oleaginosos y piensos animales que no se encontraban a primeros de siglo entre las exportaciones agroalimentarias de la provincia.

Las 233 empresas cordobesas del sector primario exportadoras que había en 2000 alcanzaron ventas por valor de 302,3 millones de euros. En 2024, la cifra de operaciones en el exterior superó los 1.478,5 millones de euros (1.496, según la agencia andaluza Trade) y hasta el pasado abril ese dato supuso 482 millones, según ICEX. Estas cifras dan idea del importante crecimiento que han registrado las exportaciones de productos agroalimentarios de la provincia en este primer cuarto de siglo. Siendo importantes, estos números sitúan a Córdoba como la quinta provincia andaluza en valor de las exportaciones agroalimentarias.

Cata de aceite de oliva. / A.J. GONZáLEZ

Según las estadísticas del ICEX, las ventas de las cinco empresas cordobesas que más productos agrícolas y alimentarios exportaron en 2000 supusieron el 37,9% del total. En 2024 esa cifra se había incrementado hasta el 51,5%. Este aumento de la concentración de ventas se explica, en parte, por la unión de cooperativas del sector del aceite que se ha venido registrando en las últimas décadas.

Por otra parte, también se viene constatando un creciente número de operadores regulares, es decir, empresas que llevan al menos los últimos cuatro años consecutivos exportando. En términos generales, el número de empresas exportadoras regulares cordobesas creció un 1,2% en 2024 hasta las 608 firmas que suponen el 37% de las 1.667 exportadoras totales de la provincia, según Trade Andalucía. De estas 608 empresas exportadoras regulares, 216 se ubican en el sector agroalimentario. Esta cifra implica un incremento de casi el 188% en el número de empresas exportadoras regulares del sector agroalimentario en Córdoba. Así, de 115 contabilizadas en 2000, se ha llegado a las 216 del pasado ejercicio.

Para el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Córdoba, Agustín López Ortiz, «el hecho de que crezcan las empresas que exportan regularmente habla de la consolidación en los mercados internacionales; por eso es bueno que aumente este número, porque no son exportadoras puntuales, son exportadoras que se van a mantener en la senda de la ventas internacionales».

En la misma línea se pronuncia el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba, Antonio Díaz, quien apunta que estos datos de exportación «demuestran el esfuerzo y la competitividad de nuestras empresas, que apuestan por los mercados exteriores fortaleciendo nuestra economía y generando empleo de calidad».

Si bien es cierto que la capacidad exportadora de las empresas cordobesas se ha multiplicado en las últimas décadas, también lo es que el volumen y el valor de lo que exportan individualmente es bastante limitado. Según los datos del ICEX, la mayor parte de las exportadoras manejan cifras que se sitúan entre los 50.000 y los 500.000 euros anuales, seguidas por las que logran datos entre 500.000 y 5 millones de euros. El pasado ejercicio, 40 empresas lograron una facturación exterior entre 5 y 50 millones de euros y solo cinco firmas lograron vender entre 50 y 250 millones en 2022 (en adelante no hay datos disponibles).

La mayor parte de estas ventas proceden de las operaciones que las exportadoras realizan en países europeos. Y es que Europa ha sido y sigue siendo el principal destino de los productos agroalimentarios cordobeses. En el año 2000, Italia, Francia y Portugal coparon las ventas exteriores del sector primario cordobés con 69,3, 47,6 y 43,2 millones de euros en ventas, respectivamente, seguidos por Alemania (31,1 millones), Estados Unidos (16,9), Reino Unido, Países Bajos, Japón, Bélgica y México.

Las ventas a Italia, principal país destino de las exportaciones, han crecido en 356 millones en 24 años

La mayor parte de las empresas exportadoras manejan cifras entre 50.000 y los 500.000 euros.

En 2022, solo cinco de las empresas exportadoras cordobesas vendieron entre 50 y 250 millones.

Hoy, Portugal es el país europeo al que exportan más empresas cordobesas (103 el pasado año), pero el que más ingresos generó fue Italia, con 425,4 millones de euros. Tras Italia, Estados Unidos, con 226,7 millones de euros, es en la actualidad el segundo destino de la exportación agroalimentaria cordobesa, seguido de Portugal (218,8 millones), Francia (103,9) y Alemania (80). Los diez primeros puestos los completan Canadá, Países Bajos, México, Reino Unido e India.

Esta mejora continua, tanto en el número de empresas que se abren al mercado exterior, como en el volumen de negocio que generan las exportaciones ha venido respaldada desde las administraciones públicas a través de distintas misiones comerciales, asesoramiento especializado, acompañamiento, etc. El delegado Agustín López anima a las empresas cordobesas a emplear los servicios de apoyo a la internacionalización de Andalucía Trada, «como hicieron en 2024 un total de 388 compañías de la provincia, un 12% más que en 2023 y el equivalente al 64% del total de exportadoras regulares de Córdoba en 2024».

En concreto, destaca la participación de empresas de Córdoba en jornadas técnicas (262 participaciones, el 24% del total, de 113 firmas), seminarios (95 participaciones de 64 compañías), oportunidades de negocio (80 participaciones de 44 empresas), misiones directas (77 de 39 empresas), además de contar con la presencia de 60 firmas cordobesas en Andalucía Trade Global. También se cerraron 57 proyectos individuales de la red internacional para 32 empresas. Entre las acciones desarrolladas por Trade relacionadas con el sector agroalimentario caben destacar las misiones Auténtica Food Fest, Vinos BWW ICEX, Agroalimentaria Portugal, Producto Gourmet Noruega y Alimentaria ICEX, así como SIAL 2024, el 10º Encuentro de Compradores de Vinos y Brandy, y Biofach 2024.

Principales empresas

En este crecimiento del número de empresas exportadoras y del valor de las exportaciones agroalimentarias ha habido un puñado de firmas que han abierto camino al resto. Entre estas cabe mencionar a Deoleo, actualmente, la primera comercializadora de aceite de la provincia, junto a la cooperativa Almazaras de la Subbética. Fue una de las marcas que absorbió Deoleo, Carbonell, una de las decanas de las exportación agroalimentaria de la provincia, iniciando en 1870 el envío de aceite hacia Francia, Inglaterra y Orán. Junto a Carbonell, empresas ya desaparecidas como Rodríguez Hermanos, Francés y Cía o Moreno se iniciaron a principios del XIX en el comercio exterior. A ellas se fueron sumando poco a poco otras marcas. Hoy, entre las exportadoras de aceite se sitúan a la cabeza firmas como Almazara Adamuz, Oleícola El Tejar, Molino del Genil, Antonio Cano e Hijos o la Cooperativa Olivarera de Lucena, por mencionar a algunas.

Sin embargo, la pionera fue Alvear, que ya en el siglo XVIII exportaba sus vinos a Inglaterra, lo que la convierte en una de las empresas exportadoras más antiguas de España. Otra de las vitivinícolas precoces en la venta de vino fuera de España es Bodegas Navarro, que comenzó a vender fuera en 1830 y a mediados de los 80 del pasado siglo Pérez Barquero se sumó a las bodegas exportadoras, entre las que destacan también Cruz Conde, Toro Albalá, Robles o Delgado, entre otras. Aunque es los sectores del aceite y el vino son los que más empresas exportadoras aúna, no podemos dejar de mencionar a otras firmas que también atesoran una importante experiencia en el exterior. Es el caso de la Cooperativa del Valle de los Pedroches (Covap), que inició la actividad exportadora en 2000. Una década antes comenzó a exportar Almendras Francisco Morales, una de las principales exportadoras de la provincia, junto a otras marcas como Eurosemillas, Pastas Gallo, Balam Agriculture, Aceites Canoliva, Campiña Verde Ecosol, AB Mauri Food o Todolivo.