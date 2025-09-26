Deoleo presenta un 11% de incremento en ventas en 2025

Deoleo ha reforzado su posicionamiento como líder del sector oleícola, con un comienzo de año muy positivo, bajo el liderazgo de su nuevo consejero delegado, Cristóbal Valdés. La compañía ha consolidado un punto de inflexión en su evolución, dejando atrás años de complejidad para entrar con firmeza en una nueva etapa de crecimiento sostenido e innovación. El grupo ha registrado un incremento del 11% en el volumen de ventas y una mejora del 19% en el Ebitda, que alcanzó los 10 millones de euros. Esta evolución financiera viene acompañada de una hoja de ruta estratégica centrada en acelerar el crecimiento global del negocio, impulsar la innovación, fortalecer las marcas líderes (Carbonell, Bertolli y Carapelli) y avanzar hacia un modelo cada vez más sostenible. La firma mantiene también una sólida posición financiera, con una ratio deuda/Ebitda de 3x, lo que garantiza flexibilidad para afrontar el futuro.

En definitiva, la compañía ha iniciado 2025 con confianza, sobre bases sólidas y con una visión clara para construir una empresa más rentable, eficiente, responsable y conectada con los consumidores y el planeta.

Estados Unidos es un mercado prioritario para Deoleo, representando el 27% de su facturación actual. Por ello, le preocupa la política de aranceles adoptada por el país americano, unos aranceles que, en su opinión, perjudican directamente al consumidor estadounidense, quien ya se enfrenta a una oferta limitada de aceite de oliva, dado que el 95% del aceite consumido en este país es importado. Por ello, la compañía se compromete a seguir apostando por los consumidores y continuará fortaleciendo sus estrategias de comunicación, comercialización y cercanía con el consumidor. Además, considera crucial que en Estados Unidos se establezcan reglas de calidad claras.

En lo que llevamos de 2025, el grupo ha continuado con la hoja de ruta prevista. Destaca el lanzamiento de la nueva botella dosificadora de Carbonell. La compañía ha apostado por esta innovación tras analizar estudios de mercado que muestran cómo actualmente el 68% de los consumidores en España trasvasan el aceite de la botella que compran a otro recipiente para facilitar su manipulación. Su diseño ergonómico y fácil de manejar facilita su uso. Además, incorpora un QR único, con tecnología ‘blockchain’, que permite conocer la trazabilidad del aceite.

Por otra parte, la nueva hoja de ruta estratégica se enfoca en transformar, crecer, inspirar y liderar el sector. El principal objetivo es acelerar el crecimiento y reforzar la presencia en mercados estratégicos, como Norteamérica, Alemania, el norte de Europa, India y Extremo Oriente, sin perder de vista sus mercados de origen, España e Italia. Para alcanzar esta meta, la compañía continuará invirtiendo en sus icónicas marcas, así como incrementando la inversión comercial y promoviendo la innovación de productos mediante soluciones diferenciadoras para el consumidor.

En esta línea, la mejora operativa será fundamental, optimizando la eficiencia a lo largo de toda la cadena de valor y el modelo de compra, con el objetivo de alcanzar la excelencia en producción, gestión logística y entrega. Todo ello se llevará a cabo sin perder la esencia de la compañía: calidad, innovación y cercanía.