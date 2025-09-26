Las Denominaciones de Origen de Córdoba consolidan su prestigio con calidad, expansión y retos climáticos

Un panorama general de avance sostenido y afianzamiento común se trasluce de la última campaña agrícola para las seis denominaciones de origen de la provincia. Desde la reactivación de la DO de Montoro-Adamuz al notable crecimiento contrastado por el consejo regulador de la DO de Los Pedroches, entre índices de máxima calidad, los porcentajes equilibrados se imponen en el resto de zonas amparadas, con la excepción de la severa preocupación en Montilla-Moriles por el mildiu y las olas de calor.

DOP Baena

Una campaña media, después de dos años francamente negativos, exhibe la Denominación de Origen de Baena, con unas cifras estipuladas en torno a 40 millones de kilos de aceite, traducidos en 200 millones de kilos de aceituna. José Manuel Bajo, secretario general del consejo regulador, evalúa como «bastante buena» la calidad extraída. En el prisma de la comercialización, la DOP ha apreciado «un repunte importantísimo» y, atendiendo a los propios datos del Ministerio de Agricultura, esta latitud del sureste de la provincia de Córdoba aglutina el valor y los volúmenes de producción más prominentes del territorio nacional. En estos momentos, «probablemente» advierte Bajo, en función del número de kilos de AOVE certificados, represente a la DOP «más importante» del cosmos oleícola.

El ostensible progreso de la expansión se orienta a la zona del Asia Pacífico, incrementando la potencia «de forma sostenida y prolongada»; Estados Unidos, un mercado «donde sólo hemos crecido», y la Unión Europea, conjunto de países que, junto a España, concentra el 70% de las ventas.

Las campañas de comunicación y la difusión de las particularidades y excelencias de la DOP alargan una estrategia encuadrada en una década. Desde la constitución de la DOP, en 1971, han brindado formación a decenas de miles de profesionales, engarzando sintonías constantes con hosteleros y escuelas de hostelerías, tanto a nivel nacional como entornos europeos, por ejemplo, con la institución académica Basque Culinary Center.

Los principales proyectos de promoción y pedagogía radican en la conjunción con la Universidad de Córdoba y el Colegio de Médicos. Recientemente, el consejo regulador ha renovado, hasta 2028, el convenio suscrito con el Comité Olímpico Español, con la finalidad de continuar desarrollando la iniciativa ‘Aceites de Oliva Vírgenes: Deporte y Salud’. Paralelamente, otro acuerdo análogo vincula a la DOP con el Ministerio de Defensa y la Armada española. El aceite de oliva virgen extra de la DOP Baena se adentra en el Campeonato del Mundo de Esgrima Militar y en el Campeonato Interacademias del Ejército.

A todo esto se une la incorporación de jóvenes agricultores. En estos momentos, la DOP de Baena abarca 60.000 hectáreas de olivar y una red de 18 almazaras, 25 envasadoras y 40 marcas.

DOP Priego de Córdoba

En la Denominación de Origen de Priego de Córdoba, el alza en la producción ha propiciado «una mejora» durante la campaña 2024-2025 en relación a ciclos anteriores. Admitiendo, desde el consejo regulador, que los precios «no se han mantenido» en los niveles pretendidos, aunque la evolución en el consumo de los aceites certificados ha delineado «un crecimiento muy positivo», señala Paqui García, secretaria general.

Otro logro de singular relevancia apunta a la ampliación del número de marcas amparadas, elevándose a 25, además de al «refuerzo» del posicionamiento de los productos acreditados en los canales de distribución de mayor lustre.

Desde la zona geográfica con núcleo en Priego de Córdoba, constituye un proyecto recubierto de sobresalientes expectativas la implantación del Centro de Desarrollo Universitario del Aceite de Oliva, promovido desde la Universidad de Córdoba (UCO), en alianza con la totalidad de las DO y los Grupos de Desarrollo Rural. El municipio prieguense se convierte en sede de esta delegación universitaria.

En números reales, la DO Priego de Córdoba ha superado los dos últimos ejercicios, alcanzando una producción de nueve millones de kilos de aceite. De otra parte, han sido comercializadas, con contraetiqueta certificada, más de 807 toneladas de aceite de oliva virgen extra.

Otras líneas de acción de esta denominación de origen comprenden la promoción, «con una intensa agenda», materializada en ferias de repercusión internacional como Madrid Fusión, Salón Gourmets o la Word Olive Oil Exhibition. Igualmente, imparte la primera edición del curso de Maestros de Molina, así como otras iniciativas formativas vinculadas al análisis sensorial. En el capítulo cultural, el calendario de este año integra la exposición ‘La publicidad del aceite de oliva español’. Y la fecha clave de este septiembre se enclava en Agropriego, junto a las jornadas de profesionalización.

Actualmente, esta DO abarca 29.628 hectáreas de olivar, ostentando, como variedades autorizadas, picuda, hojiblanca y picual, con un total de 6.500 agricultores adheridos, 16 empresas amparadas y 25 marcas protegidas.

Un año más, la DOP de Priego de Córdoba ha obtenido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, sumando 221 premios, destacando las distinciones concedidas por el Consejo Oleícola Internacional, los Premios al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Español y los primeros puestos en el ranking mundial. En suma, esta DO acumula 3.694 premios en su trayectoria.

DOP Lucena

El aumento compartido y arraigado de la promoción, la certificación del producto y los operadores asociados definen la última campaña en la Denominación de Origen Protegido ‘Aceite de Lucena’. El consejo regulador intensifica su actividad pública, a través de la asistencia a ferias agroalimentarias y gastronómicas, catas dirigidas y presentaciones, con repercusión nacional e internacional.

La celebración del 25 aniversario coincide con la estabilización entre los territorios amparados con mayor superficie del panorama nacional. La calidad, la sostenibilidad y la digitalización constituyen tres hitos nucleares. Esta DOP, entre sus principales logros, muestra la participación en el proyecto de tecnología, de ámbito europeo, Space4green. Actualmente, la extensión delimitada comprende unas 90.000 hectáreas, ostentando la certificación preceptiva unas 56.000 hectáreas. Las 200 toneladas de producción marcadas en el ejercicio 2024 han precedido a un nuevo curso con el triple de esta cifra. Desde la DOP, la secretaria general, Patricia Caraballo, explica que «las ventas se han incrementado» por la incidencia del aumento del aceite certificado y envasado y la promoción.

Diferentes aceites de la DOP aparecen en la ‘Guía Evooleum’, dentro del ranking de los 100 más reconocidos del mundo, aparte de otros premios internacionales.

El consejo regular resalta, fijando como referencia el último bienio, la incorporación notable de cooperativas, almazaras y envasadoras del territorio patentado. En el futuro, esta DOP emprenderá sendas acciones, de relevancia europea, sobre digitalización y sostenibilidad, con la finalidad última de redoblar la difusión de la variante hojiblanca. De hecho, diversos estudios podrían identificar a esta variedad, también denominada Lucentina, como autóctona de la Península Ibérica.

DOP Montoro-Adamuz

Reactivación y relanzamiento definen el tránsito desde el año 2024 de la Denominación de Origen Montoro-Adamuz. Renovado el consejo regulador, la Unión Europea ha validado la modificación del pliego de condiciones de este organismo, ciñéndose a los parámetros de ácidos grasos, basado en las alteraciones suscitadas por la sequía y el cambio climático. De igual manera, ha sido actualizado el sistema analítico del nivel de biofenoles, adaptándose a los índices recomendados por el comité oleícola internacional.

Antonio Terán, secretario general del consejo regulador, califica de «muy bueno» el último año agrícola, sobre todo por la posibilidad de retomar «la calificación de aceites», así como el envasado y la comercialización con «una altísima calidad».

El órgano rector, entre sus primeras decisiones, ha aprobado un nuevo plan de trabajo, una hoja de ruta y las principales estrategias del reinicio efectivo de la actividad, emergiendo un plan de promoción y publicidad plurianual.

Los datos exactos han arrojado 90 millones de kilos de aceituna en las cooperativas de la comarca, constituyendo «un récord» en la mayoría de los municipios. Por el contrario, el consejo regulador adjetiva de «muy bajos» los rendimientos, causando una elevación «disparada» de los costes de recolección. Estos factores, sumados a la bajada de precios, elevan la complejidad de «la rentabilidad» del olivar. En cuanto al aceite, 350.000 litros de «máxima calidad» han sido certificados, ramificándose a múltiples mercados.

Desde esta DO remarcan la intensificación del oleoturismo y el fomento del desarrollo económico de la comarca. Otra línea de actuación corresponde a las colaboraciones entabladas con la Diputación, la Universidad de Córdoba, el GDR de Sierra Morena, los ayuntamientos y las demás DO. En el pasado junio, 25 trabajadores de cooperativas del territorio asistieron a un curso de formación de maestros de molino.

Esta DO, con un total de 55.000 hectáreas de olivar situadas en Sierra Morena, continúa priorizando, desde la variedad picual y la autóctona Nevadillo Negro, la calidad y el reconocimiento, persiguiendo la expansión a nivel nacional e internacional.

DOP Montilla-Moriles

El mildiu y la ola de calor están lastrando la actual campaña de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles. Las pérdidas se calibran en unos 15,9 millones porque este hongo parásito, conectado con la evolución de las temperaturas, podría reducir más de un 50% la cosecha de la uva. Desde el consejo regulador reclaman ayudas urgentes a las diferentes administraciones públicas.

En diferentes municipios como Fernán Núñez, Moriles, Monturque o Aguilar de la Frontera, en plena Campiña Sur cordobesa, la reducción de la producción sobrepasará el 60%. Los efectos del mildiu comprometen a la cantidad y calidad de la uva y el vino y, en episodios de acusada complejidad, los viticultores han de asumir la vinificación, con el correspondiente incremento de los costes y el riesgo de pérdida de las cualidades enológicas.

Otros riesgos para los viñedos, en forma de plagas, proceden del melazo o cochinilla algodonosa o la polilla del racimo, conservándose, esta última, en niveles bajos. El consejo regulador también ha alertado sobre la singular debilidad de las plantaciones jóvenes frente al mosquito verde.

El sector vitivinícola, respaldado por alcaldes, la Mancomunidad, la Diputación, cooperativas, bodegas, lagares o sindicatos, reclama acciones «inaplazables», como la concesión de ayudas directas; una mayor actividad de los servicios de sanidad vegetal; el refuerzo de la formación e información a los agricultores; la elaboración de estudios rigurosos; la habilitación de líneas de crédito ICO; la mejora de los agroseguros y la reducción de los módulos. Todo ello para evitar incluso que los agricultores opten por arrancar los viñedos por la insuficiente rentabilidad.

Las estimaciones sitúan el aforo en unos 15 millones de kilos de uva. Las cifras de este 2025 se retrotraen, por ejemplo, al 2012, cuando se molturaron únicamente 27,6 millones de kilos. La campaña de uva tinta ha finalizado con 300.000 kilos de uva, significando un descenso del 50% en relación a 2024.

Montilla-Moriles pide ayudas urgentes

DOP Pedroches

El consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches advierte sobre «un cambio radical» en las canalizaciones de las ventas. Desde la comercialización mediante piezas a la distribución de sobres. En el año 2024, el computo ascendió a 246.110 paquetes de producto certificado vendido, suponiendo un crecimiento del 33%, respecto del ejercicio anterior. Entre jamones, paletas y cebo de campo, la DO amparó un total de 67.684 unidades.

La comarca de Los Pedroches aglutina una de las extensiones de dehesa continua «más grandes del mundo», remarcan desde el órgano rector.

La categoría de bellota pura, al 100%, predomina en estas latitudes, con un 78,40% del material homologado. Esta variedad «define» al territorio, en palabras del secretario general de la DOP, Juan Luis Ortiz. El índice restante, un 21,60%, corresponde al cebo de campo 100% ibérico.

Actualmente, el consejo regulador únicamente admite piezas provenientes de cerdos 100% ibéricos y criados en régimen extensivo.

Esta DO apuntala «ligeras subidas» desde el año 2021 en la evolución de la certificación, pese a «los momentos difíciles» que atraviesa la categoría de bellota, a consecuencia de su elevado precio.

Las acciones de promoción anteponen la difusión de la marca ‘Los Pedroches, Denominación de Origen’. Entre otras líneas, el consejo regulador ha impulsado un proyecto de divulgación conjunta con la DO Rías Baixas. Con el objetivo de alcanzar más de 300 millones de impactos publicitarios, convirtiéndose en «el proyecto de promoción más ambicioso de nuestra historia», resalta.

El futuro se aprecia desde la voluntad de crecer en la cantidad de cerdos sacrificados y del producto amparado, depurando al máximo la calidad.