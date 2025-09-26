Dcoop logra un crecimiento sólido y un reconocimiento de la Junta de Andalucía por su impacto económico

Dcoop ha continuado durante 2024 desarrollando sus proyectos, que pasan por avanzar en la cadena de valor y tratar de conseguir la mayor rentabilidad para sus cooperativistas, a través de la mejor comercialización posible de sus producciones y el abaratamiento de costes. Pero más allá de ello, está potenciando la prestación de servicios a ganaderos y agricultores con una mayor implicación y también apostando por la calidad en sus producciones, por ejemplo en aceite de oliva, con un departamento específico de calidad en almazaras. La cooperativa continuó con los proyectos de envasado de vino, fabricación de lácteos caprinos, envasado de aceite, frutos secos y aceituna de mesa, estos últimos con implicación claramente cordobesa, con la fábrica almendrera de Villarrubia y la pistachera de Villa del Río. La producción alcanzó los 7.562.730 kilos de almendra y los 290.287 de pistacho. A estos se unieron las 97.926 toneladas de aceite producidas y los 36.131.000 kg de aceituna.

En relación al olivar, en la campaña 2023/24 tuvieron poca producción y, consecuentemente, hubo un alza de precios que se ha relajado a lo largo de la campaña 2024/25 donde han alcanzado una producción media. No obstante, el conjunto de actividades olivareras sumó 1.104,45 millones de euros en 2024, lo que supone el 71,03 % del total de la cooperativa. Por ello, como se ha indicado, siguen ampliando la actividad y los clientes en aceituna de mesa.

En aceite les han convertido en un operador líder no solo en producción, sino también en comercialización envasada a través de sus proyectos Mercaóleo (en 2024 se hizo con el 100% de Qorteba) y Pompeian. En almendra están exportando a más países y la fábrica de Villarrubia tiene mucha actividad. El sector de la almendra es una de las grandes apuestas de Dcoop, que lleva invertidos cerca de 22 millones de euros en la almendrera de Villarrubia, que se convirtió en pionera al enviar por primer vez almendra a China, producto que llega ya a 16 países.

De hecho, las exportaciones de la compañía supusieron 914 millones de los 1.555,28 que facturaron el pasado ejercicio. La firma está ya presente en más de 80 países del mundo.

En 2024, además, incorporaban dos socios más vinculados a Córdoba en aceituna de mesa: Frubézar y Cuenca Valdivia.

También han firmado un acuerdo estratégico con Importaco, con quien se han asociado. Dcoop cuenta hoy con centros de trabajo en Monturque, Villarrubia, Alcolea y Villa del Río, además de oficinas en Córdoba, siendo la provincia donde más empleados tiene.

Sus objetivos para lo que resta de año pasan por continuar desarrollando sus actividades para tratar de conseguir la mayor rentabilidad y futuro a largo plazo para sus socios. Es la manera de que el campo y los pueblos sigan vivos a la vez de que ofrecen alimentos responsable y sosteniblemente a los consumidores.

El esfuerzo y dedicación tienen su reconocimiento. El mismo llegó en 2024, de la mano de la Junta de Andalucía, que le otorgó a Dcoop la Medalla de Andalucía de la Economía y la Empresa, reconociendo su condición de mayor productor oleícola del mundo y también como una empresa líder en producción de vino, además de operar en los sectores de suministros, ganadería, orujo, frutos secos y cereales.