Dafisa alcanza 71 millones de euros en ventas con innovación tecnológica y expansión en mercados internacionales

Dafisa ha tenido un buen año, a pesar de la mala cosecha de algodón, uno de los cuatro productos que produce y comercializa la firma -algodón, aceite, almendra y semillas-. En total, la agrícola comercializó la pasada campaña más de 100.000 toneladas, de las que 41.000 fueron de aceite, 33.000 de semilla de cereal y leguminosas -15.000 de producción propia-, 14.000 de algodón y 18.000 de almendra, a la que hay que sumar otras 7.000 toneladas del servicio de decapotado que oferta a terceros. En la presente campaña, la cosecha de semilla ha sido buena y también se espera una buena producción de aceituna. La de algodón será mejor que la del año pasado, que se vio muy mermada por la plaga de earias insulana. La cosecha de almendra se espera un 20% menor por la menor polinización.

La empresa se ha caracterizado desde su creación (está a punto de cumplir 25 años) por su adaptación al entorno y su continua modernización. Así, está inmersa en un proyecto de ampliación de su capacidad de almacenamiento de aceituna y de transformación que incorpora las últimas tecnologías para lograr el máximo aprovechamiento en la extracción de aceite. Por otra parte, construyó una nueva nave de 12.000 metroa cuadrados para la recepción y el almacenaje de almendra e incorporó tecnología de infrarrojos para hacer una selección más exhaustiva de las almendras, lo que le ha permitido acceder a mercados muy exigentes, como Italia o Turquía. En cuanto a la sección de semilla, montó una envasadora para gran formato. De esta forma, tiene capacidad para big-bag de 600 a 1.000 kilos con lo que da respuesta a la demanda del agricultor.

La firma obtiene ya aproximadamente el 45% de su facturación, que en 2024 alcanzó los 71 millones de euros, de las ventas en el exterior, principalmente, a países europeos.