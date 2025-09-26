Anuario agroalimentario
El cultivo del ajo en Córdoba resiste con calidad pese a la reducción de superficie
La provincia de Córdoba inició a finales de mayo la recolección con una superficie muy inferior a la prevista inicialmente, debido a la falta de lluvias en otoño e invierno, cuando debe realizarse la siembra y la escasez de agua sembraba dudas entre los agricultores
El cultivo del ajo ha dado a Córdoba, sobre todo a Montalbán, un papel protagonista en el mapa agrícola andaluz, con una tradición que durante décadas sostuvo la economía de numerosos pueblos de la Campiña Sur.
Sin embargo, hoy la realidad es muy distinta y las cifras hablan por sí solas. La provincia inició a finales de mayo la recogida y el arranque mecanizado del ajo en una campaña que destaca por la calidad del producto, según Miguel del Pino, presidente de la Sectorial del Ajo de Asaja, quien sostuvo que, «pese a las dificultades en la siembra, el resultado promete superar las previsiones más optimistas».
Pero no todo son buenas noticias. La superficie cultivada apenas alcanza las 400 hectáreas, menos de la mitad de lo previsto, en gran medida por la falta de lluvias en otoño e invierno. Sin garantías de riego, muchos agricultores optaron por no sembrar, lo que ha reducido drásticamente el peso del sector en Córdoba.
En los años ochenta y noventa, el ajo llegó a ocupar más de 9.000 hectáreas en la provincia. Hoy, a la escasez de agua se suman los elevados costes -hasta 13.000 euros por hectárea- y las restricciones fitosanitarias europeas. Pese a ello, el mercado ofrece cierto alivio. Los precios, aún por cerrar, podrían situarse en torno a los 4,50 euros por kilo, un respiro para quienes siguen apostando por el cultivo.
