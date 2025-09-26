La cosecha de cereal en Córdoba cae un 25% en 2025 por plagas y lluvias

Los cultivos herbáceos marcan, en buena medida, la identidad agraria de Córdoba. Trigo, girasol o algodón suponen la base de la agricultura extensiva en muchos puntos de la provincia y sostienen la economía de muchas familias. Son, además, el paisaje habitual de la Campiña cordobesa, que cada año se tiñe de verde y oro al ritmo de las estaciones. Sin embargo, este 2025 no será recordado como un buen año.

La cosecha de cereal, uno de los pilares de este grupo de cultivos, ha concluido con resultados decepcionantes. La producción se ha reducido en un 20 por ciento respecto al año pasado, y también ha quedado por debajo de las previsiones iniciales. Muchos agricultores comenzaron la campaña con ilusión, convencidos de que las lluvias del invierno impulsarían el rendimiento, pero la realidad se encargó de aguar esas expectativas, debido a una combinación de factores difícil de combatir. El primero, la presión de plagas y enfermedades, entre ellas el temido mosquito del trigo, que ha devastado numerosas fincas. Desde fuera, muchas parcelas parecían prometedoras; sin embargo, cuando entró la cosechadora, la sorpresa fue mayúscula: las espigas estaban vacías.

El segundo gran problema fueron las lluvias prolongadas de principios de año. Durante casi un mes, la maquinaria no pudo acceder a los cultivos para aplicar tratamientos. Esto permitió la expansión de malas hierbas y plagas, dejando al cereal sin defensas.

Los rendimientos finales lo confirman: el trigo duro se ha quedado en unos 3.000 kilos por hectárea; el trigo blando, en 4.000, y la cebada, en apenas 2.500 kilos. Cifras que, comparadas con campañas anteriores, resultan insuficientes para poder mantener la rentabilidad. Y si se analiza el conjunto de la campaña, el balance es todavía más preocupante: la producción ha caído un 15 por ciento sobre las previsiones iniciales y hasta un 25 por ciento si se compara con la cosecha de 2024.

Además, la lucha contra las plagas se complica cada vez más. Asaja denuncia que la normativa europea y estatal está restringiendo el uso de materias activas imprescindibles para los tratamientos. «Nos están dejando sin herramientas», lamenta la patronal agraria, que insiste en la necesidad de revisar la estrategia fitosanitaria. Y es que, cada vez que desaparece un producto del mercado, los agricultores pierden capacidad de reacción frente a insectos y hongos que avanzan sin freno.

Por si fuera poco, la presión del mercado tampoco ofrece tregua. Con los costes de producción disparados y los precios hundidos por la entrada masiva de importaciones sin garantías, el futuro se presenta incierto.

Hace unas semanas, Asaja Córdoba trasladó al Ministerio de Agricultura un mensaje claro: «Hay que frenar esas importaciones, eliminar los aranceles a los fertilizantes rusos -que encarecen aún más la producción- y aprobar ayudas directas que compensen el sobrecoste acreditado».

Otros cultivos herbáceos tampoco escapan de esta realidad. El algodón cerró la campaña pasada con bajos rendimientos y precios en torno a 48 céntimos por kilo, castigado por la plaga de Earias, que llegó antes de tiempo, y por lluvias inoportunas. Algunas parcelas, directamente, ni siquiera se llegaron a cosechar, mientras que otras apenas alcanzaron los 1.200 kilos por hectárea. Solo en casos aislados se rozaron los 3.000 kilos.

Por su parte, el girasol avanza con producciones modestas: las siembras tempranas rondan los 1.200 kilos por hectárea, entre un 10 y un 15 por ciento menos que en 2024. La única noticia positiva está en el precio: el alto oleico arranca en 545 euros por tonelada, frente a los 435 del pasado año, y el linoleico en 450 euros, por encima de los 412 que se abonaron al cierre de 2024.

De este modo, las adversidades climáticas, la incidencia de las plagas, las exigencias normativas y las tensiones del mercado forman una tormenta perfecta que amenaza el futuro de los cultivos herbáceos en la provincia. Y la pregunta sigue sobre la mesa: ¿cómo garantizar la viabilidad de un modelo que lleva décadas sosteniendo el campo cordobés?