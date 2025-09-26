Córdoba lidera el sector lechero andaluz con más de 36.000 vacas en producción

En Andalucía, el número de vacas lecheras ha descendido en el periodo 2020-2024 alrededor del 10%. Sin embargo, el rendimiento lechero de las vacas ha aumentado casi un 3% desde 2020, bastante más que a nivel nacional (1,2%), según los datos que recoge el Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que también refleja que la provincia de Córdoba concentra el 65,5% del censo andaluz de vacas lecheras. Y es que, según destaca la Junta con datos a cierre de 2024, la provincia contaba con 36.118 vacas lecheras, frente a las 6.578 de Sevilla o las 4.800 de Granada. Para entender esa primacía láctea de la provincia hay que mirar al norte de la provincia. La cooperativa Covap, tal y como recoge su página web, cuenta con 256 ganaderías de vacuno de leche, 32 de caprino de leche y 13 de leche de oveja, de sus socios, abarcando no sólo Los Pedroches, sino también las comarcas de El Guadiato, La Alcudia y La Serena.

El veterinario, ganadero y presidente de la asociación Afrido de vacuno frisón, Juan Francisco Sánchez, analiza el año y destaca que la situación que se atraviesa «es buena en cuanto a precios, ya que además de ser altos tienen tendencia al alza, debido al déficit en la producción nacional y mundial». Estos precios, unidos a la bajada de los costes de producción «por la disminución del precios de las materias primas, tras la buena primavera que tuvimos, otra vez con lluvia, ha hecho que exista un margen de rentabilidad positivo para las ganaderías».

Juan Francisco Sánchez señala que la reducción de la producción se debe, fundamentalmente, a la retirada de actividad de algunas ganaderías y al mantenimiento constante del número de cabezas de las que están en actividad. Respecto a la rentabilidad existente, se está aprovechando para hacer inversiones en las granjas «en cuanto a la incorporación de tecnología y robotización y para la implementación de más medidas para la sostenibilidad medioambiental».

La tecnología mejora la producción Ejemplo de lo que la apuesta tecnológica puede aportar al vacuno de leche es la ganadería El Carrizal en Los Pedroches, a la que la robotización y la sistematización tecnológica de procesos ha permitido aumentar un 15 por ciento la rentabilidad de los ordeños , mejorar la salud de las vacas y el mantenimiento de la plantilla de trabajadores, con más tiempo libre. Covap, además, desarrolla los proyectos Aquafarm y Climafarm, que apuestan por la automatización en las instalaciones para una mejora en la calidad de vida de las reses, el uso eficiente de agua y, como consecuencia, la mejora de su rendimiento productivo.

El presidente de Afrido también valoraba la incidencia de la lengua azul en el vacuno de leche, «con explotaciones afectadas, una disminución de la producción de entre el 50% y el 80% en periodos de 5 a 10 días», a lo que se suma en verano una bajada de la producción por estrés calórico», por lo que demandan a las administraciones ayudas que palíen el impacto económico en las granjas.

Por lo demás, el Grupo Covap, formado por las sociedades participadas Lactiber León, Làctia Agroalimentaria y Naturleite, proveedoras de leche, batidos, natas y mantequillas de Mercadona, así como Covap USA y Covap UK, alcanzó en 2024 un volumen de negocio de 1.013 millones de euros y una producción de 1.473 millones de kilos. La facturación de la matriz se cerró en 728 millones de euros. Covap aportó estos datos en su asamblea anual de socios en abril, en la que se dio a conocer que la división láctea ha crecido con récord histórico de producción, superando el pasado año a nivel de grupo, los 814 millones de litros vendidos entre leche y mantequilla.

Covap avanza de la mano de la sostenibilidad ambiental con un ejemplo notorio en las importantes inversiones en una planta de energías renovables.

Otros hitos relacionados con Lácteos Covap son el anuncio en junio de la alianza con la cooperativa Amul para producir Amul Gold, la leche premium de la India, lanzándose por primera vez esta marca en España. Otra alianza de Covap fue en febrero con Central Lechera Asturiana para crear Horizonte Rural, un programa de innovación abierta para transformar la ganadería de vacuno de leche o el lanzamiento en abril de su nueva bebida láctea Bífidus, que contiene 10.000 millones de postbióticos en cada vaso.

Pozoblanco acogió en febrero unas jornadas de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, donde se puso de relieve que el vacuno de leche se manifiesta como un sector estratégico para el empleo y el crecimiento gracias a las nuevas tecnologías.