Córdoba lidera la agricultura ecológica en Andalucía: Más de 270.000 hectáreas y récord nacional en olivar sostenible

La geografía cordobesa lidera la implantación de la agricultura ecológica en la comunidad autónoma andaluza. El índice asociado a esta modalidad representa actualmente, con cifras de la anualidad 2024 testadas por la Junta de Andalucía, un 18% del total de la superficie agrícola de la provincia.

Los últimos datos cotejados contabilizan un total de 271.357 hectáreas reconvertidas a este tipo de producción. El grueso de la superficie transformada, hasta un cómputo de 155.000 hectáreas, se reserva a pastos, praderas y forrajes y el cultivo de cereales rebasa las 33.000 hectáreas. Desde la consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural enfatizan la variedad de siembras y producciones, reparando, entre otras particularidades, en el afianzamiento de unas 5.000 hectáreas vinculadas a las hortícolas por el fortalecimiento y consistencia del valor añadido y el empleo básico que comportan. Aplicando los criterios de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, la provincia de Córdoba acredita 3.402 operadores verificados en el campo de la agricultura ecológica, sólo superada, en términos globales, por Almería y Granada. El número de productores radicados en Córdoba asciende a 3.157, diferenciándose, en la distribución publicada por la administración autonómica, 144 preparadores, 12 importadores y 126 comercializadores. La dirección general de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria sostiene que, anualmente, la estadística traza un aumento de la incorporación de la producción ecológica al mapa agrícola, reforzándose la transformación y la comercialización, desde un alto valor conceptual. En el mismo sentido positivo de crecimiento encuadra la exportación. La plantación de legumbres avanza sobre las 3.000 hectáreas y los frutos secos traspasan la cifra de las 1.000 hectáreas.

Con un total de 405 instalaciones volcadas a los aprovechamientos industriales ecológicos, Córdoba se sitúa, en este parámetro, por detrás de Sevilla, Málaga y Granada. Hasta 131 almazaras y envasadoras de aceite se registran en este sistema basado en la sostenibilidad y el equilibrio con el medio ambiente, aproximándose al medio centenar la manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos y las conservas, semiconservas y zumos vegetales.

Córdoba también lidera, entre las provincias andaluzas, la introducción de la ganadería en la alternatica ecológica. / CÓRDOBA

Córdoba abandera en la región, con los números superiores, otra actividad del sector primario. Las cifras en la ganadería alcanzan las 163.935 cabezas o colmenas, patentándose un total de 112.151 cabezas de ovino, elevándose hasta el primer lugar, cuantitativamente, del ovino ecológico andaluz, con parámetros similares entre la carne y la leche. Entre las explotaciones ganaderas, se imponen la tipología de vacuno -757- y ovino -666-.

Otra sección de especial relevancia compete al aceite de oliva ecológico. En la campaña 2024-2025, las almazaras vertieron 18,85 millones de kilos de esta alternativa, configurando el 56% del total. Córdoba, actualmente, encabeza la homologación de aceite de oliva ecológico en el conjunto del panorama nacional, sobresaliendo territorios como Baena, Castro del Río, Montoro, Pozoblanco y Montilla. Y, en la misma línea, con 42.461 hectáreas, Córdoba ostenta la mayor superficie de olivar ecológico de España.

Las principales ayudas concedidas desde la Junta abarcan la transformación, I+D+i, biodistritos o mercados de cercanía. En el capítulo de estímulos económicos, cobra singular trascendencia la articulación de programas plurianuales. Insertado en la PAC 2023, la Junta abonó 15,44 millones a 2.661 productores. El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Córdoba, Francisco Ramón Acosta, considera a la agricultura ecológica como «una de las grandes fortalezas» del sector primario y subraya que la provincia «fue pionera en la implantación de este sistema». En el apartado de beneficios, menciona la contención del cambio climático, la proporción de alimentos de máxima calidad, el incremento de la biodiversidad y la supresión del deterioro del medio rural. A modo de «objetivo compartido», se detiene en «el aumento del consumo interno». Con todo ello, aboga por conseguir que la población andaluza acceda a «alimentos de cercanía, de kilómetro 0 y con las máximas garantías de calidad», progresando hacia un consumo de proximidad y que permanece «disponible» en nuestros entornos.