Córdoba cierra una campaña de cítricos con fruta de mejor calidad

Los cítricos sostienen buena parte de la economía agrícola de Córdoba y se han consolidado como uno de los cultivos más influyentes de la provincia, tanto por la superficie dedicada a su producción como por la capacidad de generar empleo en municipios enteros del Valle del Guadalquivir. No es exagerado afirmar que cada campaña citrícola funciona como un termómetro del campo cordobés, porque de su balance dependen los ingresos de miles de familias y, en buena medida, el pulso de la actividad exportadora.

Con este telón de fondo, la campaña 2024-2025 concluyó el pasado mes de junio en la Cámara de Comercio de Córdoba, donde patronales y sindicatos agrarios compartieron balance en la tradicional Mesa de Cítricos. Y lo hicieron con un sabor agridulce: producción por encima del año anterior gracias a las lluvias, precios que lograron mantenerse a flote y, al mismo tiempo, un mercado irregular que dejó a muchos con la sensación de que pudo haber sido mejor.

Desde Asaja Córdoba, su presidente, Fernando Adell, subrayó que la recolección había sido más favorable que en la cosecha 2023-2024, aunque sin llegar a las previsiones que la Junta de Andalucía había adelantado meses atrás. Aun así, destacaron un hecho no menor: pese a que la demanda no respondió como se esperaba, los precios en origen permanecieron estables.

El cierre de la campaña deja un crecimiento en volumen y en el calibre de la fruta, aunque con rentabilidad ajustada.

Un respiro en un sector que había vivido con angustia, la pasada campaña, con un derrumbe repentino de las cotizaciones. Pero el recuerdo del año anterior sigue fresco. Entonces, los agricultores denunciaron la competencia de la naranja egipcia y los precios se hundieron en febrero, justo en el momento de mayor oferta en el campo. Esta vez, esa amenaza externa volvió a estar presente, pero el descenso de producción en gigantes exportadores como Brasil suavizó la presión del mercado. El resultado fueron precios más consistentes, aunque con altibajos notables.

El responsable de cítricos de COAG, Salvador Fernández, no dudó en calificar la campaña como muy irregular. «Arrancó con precios buenos, después bajó, volvió a remontar un poco y luego se cayeron otra vez. Y al final se dispararon los precios cuando ya prácticamente estaba todo vendido». Esa subida tardía -de hasta 70 céntimos por kilo en la recta final- fue recibida como un cruel espejismo: el árbol ya no tenía fruto que vender.

Los datos confirman que la naranja de mesa, en variedades como Valencia Midknight y Barberina de primera calidad, se pagó entre 0,44 y 0,50 euros por kilo, mientras que la destinada a industria se situó en torno a los 30 céntimos.

Para la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), la campaña puede calificarse como «buena». Su ya exsecretario general, Miguel Cobos, destacó que los precios medios permitieron cubrir costes y asegurar una rentabilidad modesta, con rendimientos que rondaron los 30.000 kilos por hectárea y una producción provincial superior a las 320.000 toneladas. Esa cifra, que no bate récords, sí supuso un salto frente a las dos campañas anteriores. Y lo más importante: la calidad mejoró, en buena medida por la acción de las lluvias, que propiciaron calibres mayores y un mejor aspecto de la fruta.

El sector logra recuperar terreno respecto a años anteriores, pero mantiene su reivindicación de transparencia. El alza final de los precios llegó más tarde de lo esperado, cuando ya apenas quedaban frutos en los árboles.

Con todo, las organizaciones agrarias volvieron a reclamar medidas de fondo. UPA insistió en la urgencia de un etiquetado claro en los zumos que identifique el origen de la fruta, porque sin esa transparencia, explican, los cítricos cordobeses juegan en desventaja frente a la competencia de terceros países.

En paralelo a este debate, la campaña trajo una novedad tecnológica de la mano del Ifapa: la aplicación gratuita Riego Citrus, diseñada para mejorar la gestión del agua en plantaciones de cítricos. La herramienta combina datos meteorológicos y características del suelo para recomendar estrategias de riego. De este modo, los agricultores pueden recibir notificaciones semanales, consultar tablas y programar su riego con criterios técnicos avalados por investigadores.

En definitiva, la campaña 2024-2025 deja una conclusión clara: Córdoba refuerza su posición como referente citrícola, con avances en producción y calidad, aunque con desafíos aún pendientes en precios, trazabilidad y competencia exterior. El reto ahora es mantener esa senda de estabilidad y, sobre todo, garantizar que cada hectárea cultivada siga siendo sinónimo de riqueza para una parte significativa de la provincia.