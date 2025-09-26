Córdoba agraria en 2025: más agua, menos producción y un campo entre la esperanza y la incertidumbre

Oro molido era lo que caía del cielo en marzo, como bien sabe todo agricultor y ganadero cordobés. Pero recuerden que el rey Midas murió de hambre rodeado de oro. Y es que el campo parece haber dejado una vez más en el recuerdo la sequía (aunque no el déficit hídrico acumulado de años) gracias a las abundantes lluvias de marzo y abril de 2025, que sin embargo complicaron mucho la situación para algunos cultivos y propiciaron plagas en otros.

Por no hablar de duros reveses como la epidemia de lengua azul, el bajo precio en algunos productos y los vaivenes de los mercados internacionales, a lo que se ha sumado la guerra comercial de aranceles iniciada por la administración de Donald Trump, que añade aún más incertidumbres.

Lo primero, el agua

Pero lo primero es lo primero, porque sin ella no se puede hablar del campo: el agua. Y el año agrícola 2023-24 cerró con un balance de precipitaciones por encima de la media de los últimos 20 años. Muy pocas estaciones estuvieron por debajo, y aún así de forma muy ligera. Como Aguilar de la Frontera, con 566,0 l/m2, 6,8 l/m2 inferior a la media. Y aunque ciertamente en el este de la Campiña, la Subbética y Los Pedroches no llovió tanto como en el resto de la provincia, generalmente se quedó por encima de lo que se supone un año normal.

Sin embargo, donde más se notó la lluvia fue en el Alto Guadiato, Sierra de Hornachuelos, oeste de Los Pedroches, Sierra de Córdoba, la Vega... Un ejemplo: la estación del embalse de Guadanuño concluyó el año agrícola con 934,9 l/m2, un total de 231,9 l/m2 por encima de la media, con un nivel de precipitaciones que pondría a esta estación en plena España húmeda de la costa atlántica.

En la capital, casi haciendo como de media provincial, el agua caída entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025 fue de 729,4 l/m2, por encima de lo normal en 150,3 l/m2.

Estos datos, como no podía ser de otra forma, se reflejaron en los embalses, que comenzaron el año agrícola 2025-2026 con un 58% más de agua embalsada, 1.514 hectómetros cúbicos en los 15 embalses de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la provincia. La cifra supone un 45,61% de la capacidad real de embalse, que se sitúa en 3.320 hectómetros cúbicos. Córdoba es la provincia andaluza con mayor capacidad de almacenamiento de agua y también es actualmente la que más reservas tiene con mucha diferencia. En segundo lugar está Jaén, con 866 hectómetros almacenados. Sin embargo, esto no se traduce en superficie autorizada de regadío, por cierto, un viejo agravio comparativo y una reivindicación eterna del campo de la provincia.

Eso sí, no ha desaparecido ese déficit hídrico acumulado de años, lo que hace que los grandes pantanos de la provincia, Iznájar y La Breña, se encontrasen a principios de septiembre al 22% y al 35%, respectivamente. Hay que recordar que de ellos dependen grandes zonas regables de la provincia. Otros están casi llenos como Sierra Boyera o Bembézar (ambos embalses tienen regadíos asociados), que estaban en esas fechas al 80%. Un momento clave será cuando la comisión de desembalse del organismo de cuenca determine las dotaciones para el otoño. Todo dependerá de las lluvias de septiembre y octubre, aunque en cualquier caso la situación actual de los pantanos permite afrontar el nuevo año agrícola con cierto optimismo.

El olivar

Respecto a los cultivos y cabañas del campo cordobés, sin duda hay que comenzar hablando del aceite de oliva, que copa ya el 58,3% de la superficie agraria de la provincia con 382.571 hectáreas, 5.400 más que el año pasado (ver el capítulo al respecto en las páginas 26 a 30 de esta publicación), con perspectivas de una magnífica cosecha para la campaña 2025-2026.

Las grandes ventas de los últimos meses han dejado una escasa cantidad de producto de enlace, lo que ha permitido que el precio repunte un tanto. Al respecto, hay que recordar que el año pasado el virgen extra estaba por estas fechas aún por las nubes, a 7,26 euros el kilo en la lonja de la Junta de Andalucía, registrando en 2025 un descenso que ha roto esa barrera de los 5 euros/kg, que para muchos, entre ellos UPA, es lo mínimo necesario para afrontar costes. A principios de septiembre de 2025, la cotización era de 4 euros el kilo.

En el olivar se prevé una gran campaña pese a las plagas y el riesgo de falta de mano de obra.

Con este vaivén de precios, casi lo de menos es que la guerra arancelaria iniciada por la administración Trump haya subido las tasas de entrada del producto en EEUU del 10 al 15%. Por otra parte, también la competencia de aceites de otros países sufren igual o mayor presión, con Portugal, Italia, Grecia y Turquía también al 15%, mientras que para Túnez el arancel estará en el 25%.

Mucho más parece estar complicando la situación plagas como la del algodoncillo y, sobre todo, el prays o polilla del olivo (ver el capítulo dedicado al olivar en las páginas 32-33), así como la falta de mano de obra para esta misma campaña, que llevó en mayo a solicitar un contingente de trabajadores temporeros extracomunitarios para Córdoba tras 12 años sin emplearse este mecanismo.

Otros leñosos

Parte de este contingente también tendría como destino laboral la próxima campaña de cítricos, después del relativo éxito de la que terminó en junio con 320.000 toneladas recogidas, a una media de casi 30 por hectárea, con precios aceptables y relativamente estables y repunte de la calidad (páginas 36-37).

En el caso contrario estaría la almendra, un cultivo que disparó su superficie en Córdoba en el último lustro, pero que ya ha frenado su expansión. Y lo ha hecho tan en seco como han sido las últimas campañas en las que la falta de lluvia han condicionado los primeros años del frutal antes de dar sus primeras cosechas.

En este caso no ha sido la falta de agua, sino el granizo de otoño y la intensa lluvia de marzo los que afectaron a la floración y propiciaron plagas al no poderse tratar al árbol en semanas críticas (página 34). Se estima que habrá un descenso de entre el 15 y el 30% en la cosecha de este año respecto a la de 2024, en donde se recogieron 8.700 toneladas, muchas de ellas destinadas a la exportación. Precisamente, ello permitió que la almendra haya entrado en la lista de los 20 productos cordobeses del campo que más se vende al extranjero, con 20 millones de euros el pasado año (páginas 86 a 88).

La Vid

Capítulo aparte es la vid (ver página 38) y su continua pérdida de superficie de cultivo, a lo que se ha sumado este año la desastrosa plaga del mildiu y unas elevadas temperaturas que han devastado al cultivo, quizá el más dañado en Córdoba por las condiciones meteorológicas y las plagas junto a las legumbres.

Así, se espera una cosecha final de entre 13 y 15 millones de kilos de uva, muy lejos de los 28,5 millones del pasado año o de los 86,1 millones de kilos de 2003. Con muy pocas reservas de enlace entre una cosecha y otra y un aumento de precio que no palía el desastre, en esta vendimia se ha impuesto la recolección del fruto a lo largo de la noche, con la que se consigue evitar las fermentaciones prematuras durante el transporte y proteger a las cuadrillas del calor.

Herbáceos

Tampoco las lluvias, concentradas en muy pocas semanas y que además impidieron entrar en las parcelas para los correspondientes tratamientos de fertilizantes y antiplagas, le han sentado bien a los cultivos herbáceos, más aún porque el agua dejó de caer en mayo cuando la meteorología cambió radicalmente los chubascos por sucesivas olas de calor (ver páginas 40-41).

Con el mosquito del trigo devastando fincas enteras, las producción ha caído en el caso del trigo proporcionalmente más que la reducción de su superficie (el trigo duro y blando perdieron en conjunto 12.000 hectáreas en Córdoba), con una reducción que se cifra cercana al 25% respecto a la cosecha de 2024 y sin apenas poder mantener la rentabilidad.

Otros cultivos como el algodón cerraron la pasada campaña también con bajos rendimientos, en este caso atacado por la plaga de earias, con muchas fincas que raramente superaban el rendimiento de los 1.200 kilos por hectáreas. Otro tanto podría decirse del girasol, del que se plantó más superficie tras las fuertes lluvias en primavera y al que las altas temperaturas también afectaron, aunque en este caso los precios sí que favorecieron la rentabilidad.

En todo caso, se han multiplicado las voces que reclaman al Ministerio de Agricultura una flexibilización de las restricciones contra los fitosanitarios, en un momento en el que el cereal, un pilar del campo cordobés, se encuentra casi entre la espada y la pared.

El ajo y las leguminosas

El ajo (página 42), aunque subiendo un tanto su superficie labrada a 1.332 hectáreas en 2024 (un tercio más que el año anterior), está lejos de las 9.000 hectáreas de hace un par de décadas. Aunque es comprensible dado el riesgo que existía hace un año a que no se autorizasen riegos suficientes, más aún con los altos costes que supone este cultivo, de unos 13.000 euros por hectárea. Sin embargo, las condiciones meteorológicas, al final fueron magníficas para los que apostaron por este bulbo, la calidad fue extraordinaria y las perspectivas de 2025-2026 también son optimistas con los embalses cordobeses algo más recuperados que durante los pasados años.

El mildiu arrasó fincas enteras de viñedo en una vendimia de mínimos.

En el lado contrario están las habas, guisantes, garbanzos... Ya había descendido en 2024 la superficie plantada y las lluvias de marzo arruinaron lo plantado en muchas fincas, que en buena parte, informó Asaja, cambiaron de cultivo en mitad de la campaña, dedicando el terreno al girasol.

El porcino

Más optimista que en la agricultura son las perspectivas de la ganadería cordobesa tras 2024, incluida esa cifra de negocio de 1.013 millones de euros del Grupo Covap, pero haciendo una salvedad por la epidemia de lengua azul que a mediados de 2025 arruinaba las previsiones y que en el ovino ya había afectado a 409 explotaciones en agosto.

La mejor noticia, sin duda, fue el agua. La lluvia de otoño de 2024 y especialmente la de primavera de 2025 llenó acuíferos, pantanos y pozos garantizando el suministro y, sobre todo, evitó ese aumento de costes de los piensos de emergencia, dando buenos pastos y mejores previsiones de montanera en 2025-2026 si las lluvias en otoño acompañan un poco.

Respecto al porcino, y aunque lejos de las 322.166 cabezas de 2019, en 2024 la cabaña repuntó hasta los 274.936 ejemplares, con buenos precios y la producción, si no vendida, casi comprometida en su totalidad a medio plazo. El año comenzó con precios de unos 43 euros por arroba en el cerdo de bellota 100% ibérico (ver página 49).

Como ya se ha adelantado, mucho más compleja es la situación en el ovino cordobés, la mayor cabaña andaluza con sus 559.931 reses censadas a principio de año, y al que ha afectado de lleno la epidemia de lengua azul. El número de explotaciones con casos pasaban de 400 en agosto, a medio millar a principio de septiembre, con un 5,5% de mortalidad y críticas al retraso en la vacunación, así como peticiones al Ministerio y a la UE de medidas y ayudas para el sector, por ejemplo, activando la reserva de crisis de la PAC. Y todo ello mientras se espera que el frío elimine la presencia del mosquito, el vector de transmisión del virus de la lengua azul.

También el caprino se ha visto afectado por esta epidemia animal, coincidiendo con un descenso de la cabaña cordobesa hasta llegar a las 51.264 cabezas en 2024 frente a las 55.927 del año anterior (ver página 52), pero en un periodo con buenos precios, costes razonables e innovaciones como el envasado y comercialización en brik de leche de cabra por parte de Covap, pionera de España con esta iniciativa.

Respecto al vacuno (páginas 46 a 48), tampoco este ganado se libra de las consecuencias de la lengua azul, aunque el peso de Córdoba ha aumentado aún más en la cabaña de vacas lecheras hasta suponer el 65,5% del total de Andalucía, en donde con una reducción de cabezas ha subido ligeramente el rendimiento final, baneficiándose tanto de la lluvia, que propició buenos pastos en 2025, como de las innovaciones tecnológicas y alianzas empresariales de Covap, el buque insignia de la ganadería cordobesa.

A vueltas con la nueva PAC Si la aplicación de la nueva PAC no ha sido en general tan lesiva como se auguraba (aunque todo depende del tipo y modalidad de explotación), las perspectivas no son buenas después de que se conociera en julio que España dispondrá de 79.900 millones de euros para distribuir entre fondos regionales y ayudas agrícolas en el periodo 2028-2034, según la propuesta de presupuesto de la Comisión Europea, lo que supondría casi un 20% menos de lo asignado en los siete años actuales. No se hicieron esperar las críticas del Ministerio, la Junta y las asociaciones agrarias, que también esperan ayudas de emergencia por la lengua azul.

La caza

En el capítulo cinegético, las notables lluvias de primavera apuntan a una buena temporada en general para los 1.500 cotos en la provincia de Córdoba, levantándose la veda el pasado 10 de agosto para el conejo y la media veda para la cordorniz, palomas y córvidos el 21 de agosto, con el regreso de la tórtola común tras dos temporadas de drástica reducción de sus poblaciones. Por su parte, las monterías arrancarán el 11 de octubre para el ciervo, gamo y jabalí, éste último con un aumento que está creando graves problemas de daños en cosechas, instalaciones, poblaciones de otros animales e incluso de seguridad en la periferia de núcleos urbanos y multiplicando los accidentes en las carreteras, ante lo cual la Junta ha flexibilizado los permisos y las artes de caza (páginas 79-80).

Los grandes temas de debate

Esta publicación también dedica una especial atención a los balances y novedades en las denominaciones de origen cordobesas (ver páginas 54 a 58), así como a la agricultura ecológica, en lo que Córdoba es un referente nacional con sus 271.000 hectáreas homologadas y la mayor producción de aceite de oliva de España con esta certificación de sostenibilidad (páginas 60 a 62) .

Menos optimistas son capítulos como el de las tensiones en el mercado laboral (páginas 64 a 70), que pese a esa subida salarial del 4,41% en este año sigue sufriendo altos índices de temporalidad en un contexto de choque en muchas ocasiones entre los derechos laborales frente a la viabilidad empresarial.

Estrechamente relacionado con este asunto, y con los bajos precios estancados en muchos cultivos, está el problema de la renovación generacional en un campo que no es atractivo para los jóvenes (página 76 a 78), y en el que los temores por la falta de mano de obra se incrementan cada año.

Paralelamente, las consecuencias del cambio climático ha dejado de ser un riesgo teórico para pasar a constituir una dura realidad evidente y palpable (páginas 71 a 74), que obliga a plantearse cambios de cultivos y a aplicar las medidas innovadoras que los investigadores en el sector agroalimentario van encontrando. Afortunadamente, el aumento de las exportaciones de productos agroganaderos cordobeses hasta llegar el año pasado a un récord de 1.483,6 millones de euros (ver páginas 86 a 90), la veteranía de muchas firmas del campo en la venta de su mercancía a países extranjeros, la calidad de los productos gourmet y la lista de principales empresas del campo cordobés son otros capítulos tratados en esta publicación, que, pese a las incertidumbres y reveses de las últimas campañas, dejan un buen sabor de boca y permiten mirar con optimismo y esperanza al futuro.