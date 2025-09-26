Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anuario agroalimentario

Cooperativa La Unión supera la media en producción de aceite y aceitunas

Nueva incorporación

Fachada de Cooperativa La Unión.

/ CÓRDOBA

Lucía Abad

Córdoba

Mientras la cosecha de aceituna y la producción de aceite de la cooperativa La Unión estuvo por encima de la media, logrando 18,5 millones de kilos de aceituna y 3,1 millones de kilogramos de aceite, la de uva fue «correcta», con una producción media, en torno a los 10 millones de litros de vino. La cosecha de uva de este año ni siquiera alcanzará la mitad debido al mildiu de la vid.

Para reforzar su posición, la montillana incorporó la cooperativa Nuestra Señora del Rosario de Moriles.

Ficha técnica

  • Presidente: Manuel Ruiz-Espejo
  • Empleados: No facilitado
  • Facturación: 16,9 millones de euros
  • Dirección: Avenida de Italia, 1 / Montilla
  • Teléfono: 957651855

