Cooperativa La Unión supera la media en producción de aceite y aceitunas

Mientras la cosecha de aceituna y la producción de aceite de la cooperativa La Unión estuvo por encima de la media, logrando 18,5 millones de kilos de aceituna y 3,1 millones de kilogramos de aceite, la de uva fue «correcta», con una producción media, en torno a los 10 millones de litros de vino. La cosecha de uva de este año ni siquiera alcanzará la mitad debido al mildiu de la vid.

Para reforzar su posición, la montillana incorporó la cooperativa Nuestra Señora del Rosario de Moriles.