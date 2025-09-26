Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anuario agroalimentario

Cooperativa Nuestra Señora de Guadalupe se expande a nuevos mercados como México, India y China

Ampliar mercados

Instalaciones de la cooperativa Nuestra Señora de Guadalupe.

Instalaciones de la cooperativa Nuestra Señora de Guadalupe. / CÓRDOBA

Lucía Abad

Córdoba

Tras la peor campaña de su historia, que sin embargo tuvo la mejor liquidación por la subida tan anómala de precios, la Sociedad Cooperativa Olivarera Nuestra Señora de Guadalupe de Baena ha tenido una campaña de aceituna media-alta.

La firma está preocupada por los aranceles de Estados Unidos, pero trabaja para abrir nuevos mercados y reducir su dependencia de esta nación. Así, está centrando sus esfuerzos en países como México, India, China, Puerto Rico o Costa Rica.

Ficha técnica

  • Presidente: Javier Alcalá de la Moneda
  • Facturación: No facilitada
  • Dirección: Ctra. A-305. Andújar-Baena, km 53 / Baena
  • Teléfono: 957692215

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents