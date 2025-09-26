Anuario agroalimentario
Cooperativa Nuestra Señora de Guadalupe se expande a nuevos mercados como México, India y China
Ampliar mercados
Córdoba
Tras la peor campaña de su historia, que sin embargo tuvo la mejor liquidación por la subida tan anómala de precios, la Sociedad Cooperativa Olivarera Nuestra Señora de Guadalupe de Baena ha tenido una campaña de aceituna media-alta.
La firma está preocupada por los aranceles de Estados Unidos, pero trabaja para abrir nuevos mercados y reducir su dependencia de esta nación. Así, está centrando sus esfuerzos en países como México, India, China, Puerto Rico o Costa Rica.
Ficha técnica
- Presidente: Javier Alcalá de la Moneda
- Facturación: No facilitada
- Dirección: Ctra. A-305. Andújar-Baena, km 53 / Baena
- Teléfono: 957692215
