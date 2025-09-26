Anuario agroalimentario
La Cooperativa Nuestra Señora de Araceli celebra su 60 aniversario con récord de producción y premio al Mejor AOVE
Carácter innovador
La cooperativa Nuestra Señora de Araceli ha celebrado su 60 aniversario con una buena cosecha de 3,5 millones de kilos de aceituna de mesa y otros 4 millones de aceite. La olivarera sigue ganando socios y supera ya los 1.500 que trabajan por producir mejores aceites, incorporando las nuevas tecnologías, pero respetando la tradición. Este carácter innovador le ha valido el tercer premio al Mejor AOVE en los Premios de la Denominación de Origen Aceite de Lucena por su aceite Pagos de Aras.
Ficha técnica
- Presidente: Antonio Aguilera
- Facturación: 2,2 millones de euros
- Dirección: Avda. Madrid, 29 / Lucena
- Teléfono: 957500414
