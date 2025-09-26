Cooperativa Coare avanza en su Plan Estratégico 2021-2027 con diversificación de servicios y refuerzo de áreas clave

La Cooperativa Agrícola de Regantes, Coare, ha seguido avanzando en la ejecución de su Plan Estratégico 2021-2027. La evolución se ha basado en reforzar sus áreas estratégicas y tradicionales -frutas, granos, piensos, suministros, servicios agrícolas o la tienda agraria-, al tiempo que se ha apostado por la diversificación con nuevos servicios complementarios como la incorporación de un área específica de zoosanitarios y la internalización del servicio de transporte con medios propios.

Ficha técnica Ger﻿ente : David Chao

: David Chao 39 empleados

Facturación : 313 millones de euros

: 313 millones de euros Dirección : Ctra. A-3150 Palma del Río - La Campana, km. 5,300

: Ctra. A-3150 Palma del Río - La Campana, km. 5,300 Teléfono: 957 710 551