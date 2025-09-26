Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cooperativa Coare avanza en su Plan Estratégico 2021-2027 con diversificación de servicios y refuerzo de áreas clave

Avance del plan estratégico

Instalaciones de Coare.

Lucía Abad

Córdoba

La Cooperativa Agrícola de Regantes, Coare, ha seguido avanzando en la ejecución de su Plan Estratégico 2021-2027. La evolución se ha basado en reforzar sus áreas estratégicas y tradicionales -frutas, granos, piensos, suministros, servicios agrícolas o la tienda agraria-, al tiempo que se ha apostado por la diversificación con nuevos servicios complementarios como la incorporación de un área específica de zoosanitarios y la internalización del servicio de transporte con medios propios.

Ficha técnica

  • Ger﻿ente: David Chao
  • 39 empleados
  • Facturación: 313 millones de euros
  • Dirección: Ctra. A-3150 Palma del Río - La Campana, km. 5,300
  • Teléfono: 957 710 551

