Anuario agroalimentario
Cooperativa Coare avanza en su Plan Estratégico 2021-2027 con diversificación de servicios y refuerzo de áreas clave
Avance del plan estratégico
Córdoba
La Cooperativa Agrícola de Regantes, Coare, ha seguido avanzando en la ejecución de su Plan Estratégico 2021-2027. La evolución se ha basado en reforzar sus áreas estratégicas y tradicionales -frutas, granos, piensos, suministros, servicios agrícolas o la tienda agraria-, al tiempo que se ha apostado por la diversificación con nuevos servicios complementarios como la incorporación de un área específica de zoosanitarios y la internalización del servicio de transporte con medios propios.
Ficha técnica
- Gerente: David Chao
- 39 empleados
- Facturación: 313 millones de euros
- Dirección: Ctra. A-3150 Palma del Río - La Campana, km. 5,300
- Teléfono: 957 710 551
