Anuario agroalimentario
Cooperativa La Aurora mejora su producción con nueva envasadora y etiquetadora
Mejoras tecnológicas
Córdoba
La cooperativa La Aurora ha incorporado una nueva envasadora de aceite y una etiquetadora, entre otras mejoras técnicas. La montillana ha recogido esta campaña 8,1 millones de kilos de aceituna, la mayor parte (7,8) destinadas a la obtención de aceite, del que obtuvieron 1,5 millones de kilogramos. La próxima cosecha la prevén similar a esta, mientras que la de uva se presenta «desastrosa» a causa del mildiu y ni siquiera llegará a los 2,5 millones de kilos. Eso sí, la calidad está siendo buena.
Ficha técnica
- Presidente: Antonio López
- 29 empleados
- Facturación: 12 millones de euros
- Dirección: Avda. de Europa, 7 / Montilla
- Teléfono: 957650362
