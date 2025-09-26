Cooperativa La Aurora mejora su producción con nueva envasadora y etiquetadora

La cooperativa La Aurora ha incorporado una nueva envasadora de aceite y una etiquetadora, entre otras mejoras técnicas. La montillana ha recogido esta campaña 8,1 millones de kilos de aceituna, la mayor parte (7,8) destinadas a la obtención de aceite, del que obtuvieron 1,5 millones de kilogramos. La próxima cosecha la prevén similar a esta, mientras que la de uva se presenta «desastrosa» a causa del mildiu y ni siquiera llegará a los 2,5 millones de kilos. Eso sí, la calidad está siendo buena.

Ficha técnica Presidente : Antonio López

: Antonio López 29 empleados

Facturación : 12 millones de euros

: 12 millones de euros Dirección : Avda. de Europa, 7 / Montilla

: Avda. de Europa, 7 / Montilla Teléfono: 957650362