Acto de bienvenida
La Consejería de Agricultura incorpora 65 nuevos ingenieros agrónomos y veterinarios en sus distintas delegaciones
Fernández-Pacheco les ha agradecido la labor que va a realizar en una de las consejerías “más grandes en volumen de trabajo pero más bonita”
El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha dado esta semana la bienvenida a los nuevos funcionarios de las especialidades de Ingeniería Agrónoma y de Veterinaria que se incorporan a la Consejería, tanto en su sede, como en las distintas delegaciones territoriales, en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (AGAPA) o en el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA).
Fernández-Pacheco les ha agradecido la labor que va a realizar en una de las consejerías "más grandes en volumen de trabajo, pero más bonita".
“Con cada trabajo hecho, con cada expediente, resolución o subvención ayudamos a miles de familias andaluzas que dependen de forma directa de la agricultura, la ganadería y la pesca”, ha afirmado el consejero.
