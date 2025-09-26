Comercial Piedra crece un 5% con la reforma de tiendas, innovación tecnológica y un fuerte compromiso social

Comercial Piedra está cumpliendo sus objetivos gracias al esfuerzo y buen hacer de su equipo humano, su mayor activo. Así, trabaja en ampliar y reformar los puntos de venta, abrir nuevos establecimientos y aumentar su presencia en la provincia, contando ya con 84 tiendas. Actualmente está inmerso en la reforma integral de las oficinas centrales que culminará al final de año, un hito que le conducirá a una nueva organización más ágil y colaborativa.

En marzo, la firma reabría el supermercado de Villafranca, tras una reforma integral. La cadena sigue renovando tiendas para mejorar las instalaciones y hacer más intuitiva y cómoda la compra a los clientes. En todas han mejorado la eficiencia energética, una seña de identidad de la empresa.

La compañía ha incrementado la facturación un 5% respecto al pasado ejercicio, un crecimiento que consolida su posición en el mercado y refleja la eficacia de su estrategia comercial. El cliente es cada vez más exigente y, por eso, Grupo Piedra se esfuerza por desarrollar promociones competitivas. Su objetivo es mantener los niveles de rentabilidad alcanzados en los últimos ejercicios, consolidando la sostenibilidad del negocio. En la línea de venta a clientes profesionales, seguirán con el novedoso desarrollo que está llevando a cabo en los últimos años con las Plataformas Logísticas. En cuanto al cliente final, trabaja por mejorar todos los touchpoints, tanto en off como en on line, incorporando nueva tecnología. De hecho, sigue apostando fuerte por el departamento de I+D+I para liderar proyectos de automatización, análisis predictivo y mejorar los procesos internos mediante IA, para lo que ha creado un departamento exclusivo.

Todo ello sin olvidar su responsabilidad social, que se traduce en el apoyo al deporte, asociaciones e instituciones.