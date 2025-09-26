Canoliva prevé un crecimiento del 10% en la próxima campaña

Canoliva ha ampliado su capacidad de molturación y envasado para seguir expandiéndose. La firma, que está presente en más de 30 países, lograba una cosecha de 70 millones de kilos de aceituna y 12 millones de kilos de aceite en la campaña que está a punto de concluir, en la que ha sido necesario comprar aceite para abastecer sus mercados. Las perspectivas para la próxima campaña también son buenas, esperando un aumento del negocio del 10% a pesar de la bajada de precios.

Ficha técnica Gerente : José Cano

: José Cano 48 empleados

Facturación : 102 millones de euros

: 102 millones de euros Dirección : Ctra. de Cañete, km 3 / Baena

: Ctra. de Cañete, km 3 / Baena Teléfono: 957671808