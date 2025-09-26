Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canoliva prevé un crecimiento del 10% en la próxima campaña

Una buena campaña

Cartel publicitario de Canoliva. / CÓRDOBA

Lucía Abad

Canoliva ha ampliado su capacidad de molturación y envasado para seguir expandiéndose. La firma, que está presente en más de 30 países, lograba una cosecha de 70 millones de kilos de aceituna y 12 millones de kilos de aceite en la campaña que está a punto de concluir, en la que ha sido necesario comprar aceite para abastecer sus mercados. Las perspectivas para la próxima campaña también son buenas, esperando un aumento del negocio del 10% a pesar de la bajada de precios.

Ficha técnica

  • Gerente: José Cano
  • 48 empleados
  • Facturación: 102 millones de euros
  • Dirección: Ctra. de Cañete, km 3 / Baena
  • Teléfono: 957671808

