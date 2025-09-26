Cambio climático y el sector agroganadero de Córdoba: Desafíos, impactos y soluciones sostenibles

El cambio climático es un compañero de viaje, para el mundo en general y para el sector agroganadero en particular, con el que hay que convivir y, en la medida de lo posible, combatir. En este sentido, el último año, las actividades vinculadas con el campo de la provincia de Córdoba han enfrentado, de nuevo, un difícil contexto marcado por el mencionado cambio climático: veranos más largos y tempranos, olas de calor de alta intensidad, la siempre presente amenaza de la sequía -aunque las lluvias hayan sido más generosas que de costumbre en el ejercicio analizado- y, por todo ello, también alteraciones en los ciclos de producción.

Las consecuencias se observan en el campo, en los rendimientos y en la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Los datos estadísticos, las investigaciones y las voces de organizaciones agrarias e instituciones fijan retos y vías de adaptación del sector.

Existe coincidencia en afirmar que este ‘nuevo clima’ cambia las reglas del juego. Los científicos describen cómo el alargamiento del verano y el incremento medio de las temperaturas están alterando profundamente los ciclos agrícolas. Según expertos como María del Carmen Campillo, directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam) de la UCO, los estíos se han extendido sobre un mes en los últimos 75 años. Con ello, se elevan los riesgos de incendios, aumenta la desertificación y erosión del suelo y se produce pérdida de tierra fértil año a año.

Para experimentar en esta línea sobre la afectación en los cultivos, en la finca de Rabanales de la UCO existe el Banco de Germoplasma, un valioso espacio repleto de recursos.

Trabajos de extinción del incendio registrado en agosto en el término municipal de Villanueva del Rey. / A.J. GONZÁLEZ

Otro de los efectos es el cambio de cultivos, más resistentes a los nuevos condicionantes. En ese sentido, alternativas como el pistacho se abren paso en la geografía cordobesa por ser poco exigente desde el punto de vista agronómico.

En municipios como La Rambla o Montoro, las temperaturas alcanzan y superan fácilmente los 45 grados de máxima, agravadas por la ausencia continuada de lluvias en época estival. Este escenario, donde no se es capaz de mitigar el calor, hace mella en la vegetación y, por extensión, en los cultivos.

Asimismo, la situación afecta a los embalses y, en ocasiones, los recursos se encuentran al límite. Durante el verano pasado, por ejemplo, los embalses cordobeses mostraron reservas bajas, con porcentajes bastante por debajo del 50% en algunos como el Arenoso, el de Iznájar o La Breña II. No obstante, globalmente, la cuenca del Guadalquivir mejoró en comparación con 2023, donde los niveles eran más preocupantes.

En todo caso, desde la Junta de Andalucía ya se ha advertido sobre el impacto del cambio climático en la agricultura, con menos precipitaciones, olas de calor prolongadas y estacionalidad alterada, lo cual hace necesaria una optimización de la gestión de los recursos hídricos.

Frente a esta situación, en algunos momentos, determinadas zonas han de activar medidas restrictivas en el uso del agua, lo que, además, se traduce en una mayor presión sobre sectores como la ganadería extensiva. Con este escenario, y en función de la pluviometría especialmente, en el sector agroganadero sobrevuela siempre la sombra de la convocatoria de la mesa de la sequía para buscar soluciones conjuntas.

Los desafíos son varios: estrés productivo temperaturas, sequía, incendios, erosión...

Por otra parte, los testimonios provenientes de quienes trabajan directamente la tierra son claros. «En el campo ya queda poco negacionista del cambio climático. Las estaciones se acortan, las temperaturas suben, la floración llega antes, llueve menos y los periodos de sequía se alargan», comentan agricultores y ganaderos de Córdoba, quienes también comienzan a aplicar medidas de mitigación en sus explotaciones.

Para las asociaciones agrarias (Asaja, COAG o UPA, entre otras), estas alteraciones climáticas representan uno de los principales desafíos del sector, junto con la baja rentabilidad y el envejecimiento de los propietarios.

Soluciones científicas en marcha

Desde la UCO, el sector investigador no solo alerta sobre los riesgos, sino que propone acciones concretas. La UCO ha reconocido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y Emacsa con distinciones Tomás de Aquino por su trabajo en gestión del agua. «Todas las actuaciones están sustentadas en la ciencia, clave para combatir la sequía, luchar contra inundaciones y desarrollar una agricultura emprendedora, generadora de empleo y respetuosa con la naturaleza», afirman desde la CHG.

Además, un estudio reciente, en colaboración entre el departamento de Ingeniería Forestal de la UCO y el CSIC, evidencia cómo las sequías invernales prolongadas y las altas temperaturas han causado la ‘muerte’ de algunas especies de árboles y plantas, lo que subraya la urgencia de adoptar medidas de gestión y restauración adaptadas.

La respuesta más eficaz a todo esto pasa por el cultivo de las buenas prácticas en el campo. Por un lado, el fomento de la agricultura ecológica contribuye al cuidado de la tierra, reduciendo el estrés productivo, entre otras ventajas. Por otro, la práctica beneficiosa de la denominada «agroganadería regenerativa».

Las consecuencias se ven en los rendimientos y la viabilidad de las explotaciones agrícolas.

Como respuesta innovadora, están modelos como el de la finca Valle del Conde (Luque), que destaca por integrar olivar ecológico y ganadería regenerativa. Desde 2019, sus 20.000 olivos y el pastoreo rotativo de cinco rebaños de ovejas fomentan la biodiversidad, preservan el suelo y evitan uso de insumos sintéticos. Un estudio de investigadores universitarios comprobó que, a través de esta práctica, el suelo conserva temperaturas más bajas y es más resistente a la sequía sin necesidad de riego.

Este enfoque ha llevado, al mismo tiempo, a que la citada finca cordobesa se convierta en centro de formación e investigación internacional sobre agricultura regenerativa.

Desde la patronal, entidades como Asaja y COAG señalan que la adaptación al escenario actual pasa por mejorar los sistemas de riego, diversificar cultivos y reforzar el apoyo institucional. Como recalcan los portavoces agrarios, «si no adaptamos la actividad, la viabilidad de los agricultores está en riesgo real».

La mirada institucional también es importante y necesaria. Sustentan la respuesta al cambio climático sobre los pilares de la innovación y la colaboración público-privada para lograr los mejores resultados posibles ante este desafío.

A este respecto, en Lucena, la Universidad de Córdoba, la Diputación y la patronal del frío (AFAR), junto al Ayuntamiento y el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de la Subbética, han firmado un convenio para crear la Cátedra del Frío, destinada al sector agroalimentario. Con un presupuesto inicial de 27.000 euros, se fomenta la investigación, la innovación y la formación en climatización y refrigeración aplicada al mundo agro, incluyendo soluciones térmicas avanzadas e inteligencia artificial.

Datos climáticos para predecir los cambios Conocer el clima del futuro es un reto y cuestión clave a la hora de estudiar la biodiversidad y hacer predicciones del comportamiento de especies, tierras y cultivos a largo plazo o tomar decisiones. Así, una colaboración entre las universidades de Córdoba y Granada mejora la resolución espacial de datos climáticos mensuales desde 22.000 años atrás hasta el año 2.100, lo que permitirá estudios en áreas más concretas. La agricultura y ganadería cordobesas se puedan beneficiar de estos datos, que recogen una región reconocida como punto crítico de biodiversidad global: el Mediterráneo Occidental.

El panorama transmite sensación de urgencia, pero también de oportunidad. Sumando reflexiones y aportaciones, Córdoba vive un momento decisivo. Los efectos climáticos -olas de calor más largas, desabastecimiento hídrico, alteración de cultivos y estrés para el ganado- requieren respuesta rápida y coordinada. El diálogo entre investigadores, gestores hídricos, administraciones y entidades agrarias avanza hacia estrategias adaptativas y sostenibles.

El cambio climático ya está transformando de forma profunda el paisaje agroganadero de Córdoba. Los desafíos son múltiples: temperaturas récord, sequías persistentes, erosión, incendios...

Sin embargo, las respuestas también están surgiendo con fuerza. Como señalan desde la UCO, «solo a través del conocimiento científico, unido al desarrollo de prácticas sostenibles, podremos asegurar una agricultura y ganadería cordobesas resilientes y viables en el futuro».