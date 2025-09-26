Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anuario agroalimentario

Calderería Manzano supera expectativas de producción y refuerza su capacidad de servicio

Intensa actividad

Nuevo centro de reparaciones de Calderíaa Manzano.

Nuevo centro de reparaciones de Calderíaa Manzano. / CÓRDOBA

Lucía Abad

Córdoba

Este año viene marcado por un volumen de producción y entregas por encima de la media, impulsado en parte por unas condiciones climáticas especialmente favorables. La firma ha finalizado y puesto en marcha el nuevo centro de reparaciones de rotores, reforzando su capacidad de servicio y mantenimiento. Además, ha iniciado la planificación de las inversiones necesarias para abordar la reindustrialización de su sede social, un proyecto estratégico para el futuro de la empresa.

Ficha técnica

  • Directora ejecutiva: Ángela Manzano
  • 90 empleados
  • Facturación: 16,7 millones de euros
  • Dirección: C/ Extramuros, 123 / Bujalance
  • Teléfono: 957170225

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents