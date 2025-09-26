Calderería Manzano supera expectativas de producción y refuerza su capacidad de servicio

Este año viene marcado por un volumen de producción y entregas por encima de la media, impulsado en parte por unas condiciones climáticas especialmente favorables. La firma ha finalizado y puesto en marcha el nuevo centro de reparaciones de rotores, reforzando su capacidad de servicio y mantenimiento. Además, ha iniciado la planificación de las inversiones necesarias para abordar la reindustrialización de su sede social, un proyecto estratégico para el futuro de la empresa.

Ficha técnica Directora ejecutiva : Ángela Manzano

: Ángela Manzano 90 empleados

Facturación : 16,7 millones de euros

: 16,7 millones de euros Dirección : C/ Extramuros, 123 / Bujalance

: C/ Extramuros, 123 / Bujalance Teléfono: 957170225