Cajasur impulsa el sector agroalimentario cordobés con financiación especializada y sostenible

El sector agroalimentario es uno de los motores económicos de la provincia de Córdoba y su desarrollo evoluciona en paralelo a las soluciones financieras que promueven su desarrollo. Una relación que, como en el caso de Cajasur, trasciende del ámbito financiero para consolidarse como socio estratégico de agricultores, ganaderos y empresas de transformación alimentaria.

Una relación basada en el profundo conocimiento del sector y el acompañamiento personalizado para abordar los desafíos que afronta este segmento de actividad crítico: desde la innovación en productos y procesos a la transformación digital, la productividad, el cambio generacional y el impacto del cambio climático en el entorno.

Cajasur -integrada en el Grupo Kutxabank- mantiene una firme apuesta por el desarrollo del tejido social y productivo del campo y la industria agroalimentaria cordobesa; y apoya al pequeño y mediano empresario, al autónomo y al emprendedor a través de su servicio agrario, con una alto grado de especialización y profesionalización técnica de sus gestores a los cambios normativos y las necesidades del sector.

Esta apuesta le ha permitido consolidar un modelo de negocio diferenciador, líder durante años en la tramitación de expedientes PAC -este año ha puesto a disposición de agricultores y ganaderos una línea de financiación de 430 millones de euros, en condiciones preferentes, como anticipo a la disposición de las ayudas de la PAC 2025- y pionero en innovación financiera para explotaciones agrícolas y la industria agroalimentaria.

Capitalidad en el territorio

En el año 2024, el Servicio Agrario de Cajasur formalizó un total de 371 operaciones de financiación, enmarcadas en el ámbito de la economía ecológica y sostenible, los denominados «préstamos verdes», por un importe cercano a los 15 millones de euros.

Un usuario consulta el portal especializado 'Agrobesana', impulsado por Cajasur. / A.J. GONZÁLEZ

El banco se sitúa, también, entre las primeras entidades en la formalización de operaciones de financiación para el sector agrario de Andalucía ante la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca), tutelada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La presencia del Servicio Agrario de Cajasur se despliega en toda la geografía andaluza, con una extraordinaria capilaridad, cercanía, asesoramiento y un profundo conocimiento, a través de sus bancas especializadas.

Asimismo, cuenta con un amplio catálogo de productos y servicios financieros y seguros agrícolas, diseñados para proteger los cultivos y el ganado de posibles situaciones climatológicas adversas; así como atender a las realidades del sector agrícola y ganadero andaluz, a sus productores y distribuidores.

En el caso del productor, destaca la financiación de circulante de campaña y la financiación de inversión en activos fijos para la reconversión y modernización de explotaciones, así como adquisición de nuevas fincas rústicas, productos muy demandados.

Financiación variada

En términos de financiación de circulante y gastos para cooperativas e industriales, Cajasur dispone del ‘confirming’ agrario, una herramienta eficaz para financiar compras a los proveedores, la cual proporciona ventajas y excelentes condiciones financieras a la cooperativa y a la industria.

Cajasur desarrolla también una importante labor en el ámbito de la formación y el emprendimiento para favorecer el relevo generacional. A esta estrategia responde el convenio suscrito con Ifapa de Andalucía para la formación financiera y cursos de creación de empresas de jóvenes agricultores. Asimismo, promueve con expertos encuentros profesionales y dispone de la aplicación móvil y la página web agraria Agrobesana como canales de comunicación especializados, con información útil del sector para mejorar las condiciones productivas y económicas de las explotaciones.

En los últimos años, se ha constatado que hacer frente al cambio climático es un imperativo y que el funcionamiento de nuestras economías -también la actividad agraria, ganadera y agroalimentaria- desempeñan un papel crucial, tanto en la generación de la crisis climática como en facilitar o contribuir a la adaptación, el control y la resolución de la crisis.

En este sentido, el sistema financiero actúa de palanca del cambio con un doble papel: sensibilizar a los ahorradores hacia líneas de producto dirigidas a la transición energética y transformar el ahorro en crédito finalista, en proyectos que contribuyan a la lucha contra el cambio climático.

Recientemente, Kutxabank y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) han firmado un acuerdo de garantías que permitirá al grupo financiero canalizar a la economía real más de 240 millones de euros de nueva financiación, dirigida a la doble transición sostenible y digital de las pymes, facilitando a las empresas la inversión en proyectos innovadores, fomentando la sostenibilidad y el impacto positivo en la economía y fortaleciendo su competitividad a largo plazo.

El Plan Estratégico del banco para el período 2025-2027 prevé más de 10.000 millones de euros, una cantidad de millones de nueva financiación sostenible.