Anuario agroalimentario
Bodegas Robles destaca entre las 15 mejores de España por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación
Reconocimientos continuos
Córdoba
Bodegas Robles ha tenido un año de importantes reconocimientos que avalan el buen hacer de la bodega montillana, cuyo compromiso con la sostenibilidad no es solo una práctica, sino una filosofía que le permite obtener vinos más auténticos, ligados a su origen y a su entorno. Así, y con una importante inversión en investigación e innovación, se ha colado entre las 15 mejores bodegas de España de la década de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino (Aepev).
Ficha técnica
- Director general: Francisco Robles
- Facturación: N/F
- Dirección: Ctra. Córdoba - Málaga, 5, N-331, Km 47 / Montilla
- Teléfono: 957650063
