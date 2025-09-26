Anuario agroalimentario
Belloterra refuerza su crecimiento con nuevas inversiones en maquinaria
Internacionalización
Córdoba
Belloterra ha continuado la evolución positiva a nivel de posicionamiento de marca y facturación. En lo que respecta a producción, en el último año ha realizado una inversión importante en maquinaria que le permitirá lanzar al mercado en el último trimestre nuevos productos y formatos. Igualmente, continuará invirtiendo en I+D+i como motor de crecimiento y reforzando su posicionamiento en el sector Horeca y en el mercado exterior, con la próxima entrada en nuevos mercados de Asia y Europa.
Ficha técnica
- Gerente: Javier Castro
- 20 empleados
- Facturación: 7,7 millones de euros
- Dirección: C/ Palomares 1, nave A / Añora
- Teléfono: 957131907
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los Pedroches y Jabugo rechazan que Guijuelo ampare cerdos con un 50% de raza ibérica
- Premian tres aceites cordobeses y uno de Jaén por su calidad y sostenibilidad ambiental
- Córdoba afronta un nuevo año agrícola con un 58% más de agua embalsada
- La Junta investiga la aparición de más aves muertas en la Laguna de Zóñar de Aguilar de la Frontera
- El aceite de oliva empieza a repuntar y sube un 4,4% en el último mes
- Causas y gestión de los incendios forestales en España
- El Vacar en el romance de los Infantes de Lara
- Campiña Sur y sector vitivinícola lanzan un SOS por los graves daños del mildiu y reclaman ayudas