Belloterra refuerza su crecimiento con nuevas inversiones en maquinaria

Belloterra ha continuado la evolución positiva a nivel de posicionamiento de marca y facturación. En lo que respecta a producción, en el último año ha realizado una inversión importante en maquinaria que le permitirá lanzar al mercado en el último trimestre nuevos productos y formatos. Igualmente, continuará invirtiendo en I+D+i como motor de crecimiento y reforzando su posicionamiento en el sector Horeca y en el mercado exterior, con la próxima entrada en nuevos mercados de Asia y Europa.

Ficha técnica Gerente : Javier Castro

20 empleados

Facturación : 7,7 millones de euros

Dirección : C/ Palomares 1, nave A / Añora

: C/ Palomares 1, nave A / Añora Teléfono: 957131907