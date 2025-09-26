Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Anuario agroalimentario

Belloterra refuerza su crecimiento con nuevas inversiones en maquinaria

Internacionalización

Fachada de la empresa Belloterra. / CÓRDOBA

Lucía Abad

Córdoba

Belloterra ha continuado la evolución positiva a nivel de posicionamiento de marca y facturación. En lo que respecta a producción, en el último año ha realizado una inversión importante en maquinaria que le permitirá lanzar al mercado en el último trimestre nuevos productos y formatos. Igualmente, continuará invirtiendo en I+D+i como motor de crecimiento y reforzando su posicionamiento en el sector Horeca y en el mercado exterior, con la próxima entrada en nuevos mercados de Asia y Europa.

Ficha técnica

  • Gerente: Javier Castro
  • 20 empleados
  • Facturación: 7,7 millones de euros
  • Dirección: C/ Palomares 1, nave A / Añora
  • Teléfono: 957131907

