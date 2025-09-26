Balam Agriculture lidera la transformación sostenible del olivar con innovaciones tecnológicas y expansión en España y Portugal

Balam Agriculture ha reforzado su posición como líder en transformación y asesoramiento de fincas de alto valor, superando las 175.000 hectáreas plantadas y gestionadas. La nueva estructura accionarial, con la familia Gálvez Hidalgo al frente de la compañía, aporta solidez y estabilidad para seguir creciendo, apostando por la investigación, la transferencia de conocimiento y la agricultura sostenible. La mitad de sus clientes son ya fondos de inversión y family offices, lo que refleja la confianza en su modelo integral.

La firma ha comprado un nuevo vivero de alta tecnología que les permitirá multiplicar su capacidad de producción hasta cuatro millones de unidades anuales, y consolidar la trazabilidad de las nuevas variedades. Además, ha ampliado la flota con la mayor de las cosechadoras cabalgantes de España, así como la sede de Portugal y siguen impulsando infraestructuras clave.

Además, el ecosistema Rural Innovation Hub continúa consolidándose en los diferentes centros que la empresa tiene distribuidos a lo largo de la geografía española. Además, siguen siendo un actor clave en el iHUB del Ministerio La Vega Innova, donde aporta su experiencia desde el punto de vista agronómico, para impulsar la innovación y digitalización del sector agroalimentario nacional.

Su objetivo es continuar liderando la transformación del olivar hacia un modelo más rentable y sostenible, incluso en secano. La expansión en Extremadura y Portugal es prioritaria. La nueva variedad Sultana, de la cual Balam tiene la exclusividad de comercialización, seguirá siendo la punta de lanza. Igualmente, continuará apostando por la transferencia de conocimiento, en áreas como la poda adaptada a cada variedad, incorporando mecanización y tecnología de última generación.