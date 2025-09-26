La apicultura cordobesa apuesta por la innovación con inteligencia artificial

El sector apícola está siempre pendiente del clima para ver las condiciones de floración de las plantas y la polinización de las colmenas. En esta ocasión, las intensas y persistentes lluvias de primavera, y en concreto del mes de marzo, fueron un obstáculo para que las abejas pudieran recolectar, y eso tuvo una incidencia principal en las explotaciones fijas de la Sierra, donde, en función de las zonas, la caída de producción fue del 50 por ciento o incluso más. Así lo señala Juan Antonio Ruiz, responsable de Apicultura de COAG Córdoba. Además, se produjo otra circunstancia negativa, ya que hubo varios días en mayo con temperaturas muy altas que acabaron con muchas de las flores de sierra.

Por el contrario, mejor les fue a las explotaciones que realizan trashumancia y que pudieron aprovecharse de las zonas de campiña, donde las condiciones de floración y recolección fueron mejores. En este caso, según destaca Juan Antonio Ruiz, se consiguen mieles de matalaúva o cilantro, «e incluso la producción de miel de azahar se ha dado bien»

En junio, con los vaivenes del clima en primavera, las plantas con flores que salieron antes ya no volvieron a florecer. Además, las más tardías suelen ser las de eucalipto y encina.

Cifras al alza

Según datos de COAG Córdoba, hay un censo de 61.463 colmenas en la provincia, frente a las casi 54.000 del año anterior, por lo que se constata un aumento destacado. En cuanto al número de explotaciones apícolas, se cuenta con 549 registradas, con un repunte también, ya que en 2024 se situaba la cifra en 332 activas.

Destaca COAG que la apicultura que se realiza en la provincia de Córdoba es una apicultura profesional, ya que la mayor parte del censo se encuentra en manos de apicultores profesionales, en concreto en torno al 87% del censo de colmenas forman parte de explotaciones profesionales.

La actividad apícola se lleva a cabo por todo el territorio cordobés, ya que hay explotaciones apícolas en 55 de los 78 pueblos de Córdoba, siendo las comarcas del Parque Natural Sierra de Hornachuelos, Parque Natural de Cardeña-Montoro, Parque Natural de la Sierra Subbética y la comarca de Los Pedroches las zonas de mayores asentamientos de colmenas. Destacando la comarca del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, con 162 explotaciones y casi 37.361 colmenas, lo que representa el 60% del censo apícola de la provincia.

En el municipio de Hornachuelos son 146 explotaciones y 36.460 colmenas las que hay, y por citar a otras localidades, en Posadas hay 9 explotaciones, con 673 colmenas, y en Villaviciosa de Córdoba hay 5 explotaciones, con 222 colmenas.

Una de las demandas del sector es el de contar con mano de obra: «No se necesita mucha, pero sí que sepan llevar este ganado peculiar; el problema es que la campaña dura 4 o 5 meses y al final es un trabajo eventual», indica Juan Antonio Ruiz. Por otra parte, la varroa y la ‘vespa orientalis’, un avispón foráneo, han seguido con su presencia en Andalucía y Córdoba, colonizando distintas áreas.

Inteligencia artificial

Un equipo de la Universidad de Córdoba (UCO), formado por investigadores de los departamentos de Zoología e Ingeniería Electrónica y de Computadores, han utilizado la Inteligencia Artificial (IA) sobre imágenes para desarrollar un sistema que ayude a los apicultores en la tarea de localizar en un panal las celdas que contienen crías. Para ello han aplicado un algoritmo de segmentación semántica de aprendizaje profundo. La UCO ha explicado que, en apicultura, la tarea de localizar en un panal las celdas que contienen crías, polen o miel es fundamental para obtener información sobre cuándo recolectar la miel. Se trata de un proceso que se realiza tradicionalmente de forma manual y cuya automatización era difícil porque con la cera se perdía su forma hexagonal característica. El investigador Francisco Javier Rodríguez señala que el algoritmo ha sido entrenado con distintas fotografías de panales del colmenar de la UCO y se ha comparado con diferentes algoritmos.