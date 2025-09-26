Alvear lanza Alvear Twist y El Rebate, impulsando su crecimiento y consolidando su liderazgo en Montilla-Moriles

Durante lo que ha pasado de 2025, la evolución de Alvear ha sido muy positiva, con un crecimiento sostenido, tanto en el mercado nacional como en el ámbito de las exportaciones, superando las cifras del año anterior.

Para la presente campaña, la histórica bodeguera prevé una producción de 8.000 kilos de uva por hectárea aproximadamente.

Entre las principales novedades de este ejercicio destacan dos incorporaciones al ‘porfolio’ de la firma: El Rebate y Alvear Twist. El primero, un vino fresco, ligero y aromático, refleja su apuesta por las nuevas tendencias sin perder la esencia de sus raíces. Por su parte, Alvear Twist es una bebida tipo ‘Spritz’, a base de vino fino, burbuja, saúco, menta y bergamota, con solo 5,5% de alcohol. Un producto innovador y muy refrescante, pensado para un público que busca nuevas experiencias sin renunciar a la calidad.

A nivel nacional, han reforzado la gama con productos adaptados al gusto actual del consumidor, sin dejar de lado sus grandes soleras ni proyectos de innovación como 3Miradas, que iniciaron en 2016. Un ejemplo de este compromiso con la excelencia es Tercer Año Río Frío Alto 2021, reconocido con la medalla de platino y 97 puntos por Decanter.

Para lo que resta de 2025, sus objetivos se centran en seguir aumentando las ventas y la presencia de sus vinos, tanto en el mercado nacional como en el internacional, que supone el 20% de sus ventas, con presencia en mercados de Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa, Asia y Oceanía. Además, la bodeguera quiere mantener el papel como referentes en la zona Montilla-Moriles. Quieren seguir elaborando grandes vinos, arraigados a la tradición, y al mismo tiempo , continuar innovando para adaptarse a los nuevos retos del sector.