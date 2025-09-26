El almendro cordobés sufre por el clima: caída del 30% en la cosecha de 2025

El almendro se ha consolidado en Córdoba como un cultivo estratégico que, campaña tras campaña, gana terreno y protagonismo en la provincia. Y es que no solo aporta riqueza al medio rural, sino que, también, diversifica la economía agrícola, hasta el punto de convertirse en una de las producciones con mayor proyección de crecimiento en Andalucía. En efecto, cada hectárea cultivada de almendros supone un pequeño pulmón económico para muchas zonas donde otros cultivos encuentran más dificultades de desarrollo.

Sin embargo, la última previsión publicada por Asaja Córdoba el pasado mes de junio no ofrecía buenas noticias: la producción de almendra se reducirá en torno a un 30 por ciento respecto al año anterior, cuando se alcanzaron unas 8.700 toneladas. El retroceso se explica por una combinación de factores que golpearon con fuerza al árbol desde la primavera. Y es que las lluvias, lejos de ser un alivio, llegaron tarde y coincidieron con la floración, provocando la pérdida de gran parte del cuajado. Además, los agricultores se vieron sin margen para aplicar tratamientos fitosanitarios, lo que abrió la puerta a hongos y plagas difíciles de controlar con los productos actualmente autorizados.

El panorama se vuelve aún más complejo si se recuerda que la almendra cordobesa ya venía arrastrando episodios de sequía extrema en campañas anteriores y la amenaza del gusano cabezudo, un insecto que obligó, incluso, a arrancar árboles en algunas explotaciones. Como si no bastara, los temporales de viento limitaron el vuelo de las abejas en plena polinización y, en abril, las tormentas de granizo hicieron caer gran parte del fruto al suelo.

Sin embargo, no todo es pesimismo para el sector. El tamaño y la calidad del fruto se mantienen en niveles muy positivos, lo que otorga un respiro a los agricultores. Además, el incremento de la superficie productiva en la provincia actúa como tabla de salvación: nuevas plantaciones, tanto de secano como de regadío, han ido entrando en producción y amortiguan las pérdidas. Por eso, más allá de las cifras puntuales de esta campaña, el almendro sigue siendo una apuesta de futuro para el campo cordobés.