Almendras Morales: Innovación, sostenibilidad y exportaciones clave para el crecimiento en 2025

Para Almendras Morales, mantenerse es el principal objetivo para este año, en el que se prevé una cosecha de almendra menor debido a las lluvias, a la poca actividad de las abejas y a la incidencia de monilia.

El pasado año, las inversiones de la empresa prieguense fueron dirigidas a la innovación, sostenibilidad y a mejorar la competitividad, siendo la clave para su modernización e integración, consiguiendo mayor presencia en los diferentes mercados.

Las ventas en el exterior son una de las claves del éxito de la centenaria firma almendrera. En general, las exportaciones del pasado ejercicio fueron especialmente buenas y han jugado un papel importante en el desarrollo del crecimiento de la empresa. En la última década, las exportaciones no solo se han dirigido a los países de la Unión Europea, sino que también han venido incrementado la presencia en mercados fuera de Europa, Estados Unidos y países árabes son importantes destinos, con lo que corresponde un 60% de las ventas.

Precisamente, consolidar sus líneas de negocio en torno al cultivo, procesado, comercialización y exportación de almendra ha centrado el trabajo durante el año anterior con un enfoque en la innovación, la calidad del producto y la sostenibilidad. De esta forma, han buscado posicionarse aún más en el mercado de la almendra, tanto a nivel nacional como internacional, con un compromiso claro hacia la diversificación de productos derivados de la almendra y el respeto al medio ambiente.

Un estricto control de calidad interno identifica y controla cualquier posible desviación o peligro durante la cadena de producción. Gracias a este exigente proceso de control de calidad, Almendras Morales ha podido acreditarse bajo los estándares de calidad IFS , Kosher y Orgánico.