Almazaras de la Subbética alcanza 300 millones de euros en ventas gracias a la exportación y la calidad

Almazaras de la Subbética registró una evolución positiva durante el pasado año, tras dos años marcados por las bajas cosechas y la volatilidad de los precios del aceite y del mercado, logrando unas cifras de negocio superiores a los 300 millones de euros. En parte, gracias a los altos precios registrados el pasado año.

La cooperativa, que cuenta en la actualidad con 7.800 socios, registró en la campaña 2023/2024 una producción de aceite de 60 millones de kilos, una campaña media/baja.

Su filosofía de trabajo se basa en la combinación de tradición e innovación, valores ambos que han impulsado su crecimiento desde su nacimiento en el año 2007, fruto de la fusión entre la SCA Virgen del Castillo, fundada en el año 1954, y la SCA Olivarera Nuestro Padre Jesús Nazareno. Una de sus mayores fortalezas es la exportación. Las ventas fuera de las fronteras de Córdoba suponen el 50% de los ingresos de la marca, que vende sus productos en más de 20 países de Europa, América y Asia. Precisamente, la expansión internacional es una de las señas de identidad de la firma, que culminaba en 2024 participando en una misión comercial organizada por Andalucía Trade en Dubái, en la que tuvo la oportunidad de contactar con los principales importadores y distribuidores locales de Emiratos Árabes Unidos.

El pasado año incorporó una nueva cooperativa y este año ha culminado la inclusión de dos cooperativas de Almaliva. Con ello, no solo ha incrementado su capacidad de producción, sino que estas adhesiones ayudan a consolidar a la cooperativa como uno de los grupos más destacados en el sector oleícola español.

La previsión para la presente cosecha es un 40% mayor que la anterior, pero la bajada de precios hará difícil el crecimiento de la facturación para esta temporada.

Junto a la exportación, la olivarera ha apostado por la producción ecológica, que le ha valido no pocos reconocimientos. Los aceites de Almazaras de la Subbética llevan más de una década situándose entre los mejores del mundo. De hecho, su monovarietal de hojiblanca Rincón de la Subbética renovó el pasado año su título de mejor aceite del mundo (por undécima vez). El prestigioso ranking The World’s Best Olive Oils (WBOO) lleva encumbrando a la cooperativa de primer grado y a sus aceites desde 2012, un auténtico récord difícil de igualar, que pone de manifiesto el control estricto de la calidad en todo el proceso, desde la recolección del fruto en el momento óptimo a la distribución, pasando por la molturación y envasado.

Precisamente, trabajar por la calidad de todo el proceso productivo y del aceite para combatir la bajada de precios y que la cultura de la calidad continúe extendiéndose en todas las cooperativas que forman parte del grupo olivarero, es un factor esencial para combatir este descenso del valor en el mercado.

Tan es así, que la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), que integra a ayuntamientos y diputaciones de toda España, otorgó el pasado año, el Primer Premio AEMO a la Difusión de la Cultura del Olivo a ‘Botellas con alma’, presentado por Almazaras de la Subbética, en el marco de la 22ª edición de este certamen. Dicho proyecto nació con el objetivo de ayudar a combatir la leucemia infantil.