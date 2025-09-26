La actividad cinegética en Córdoba: El jabalí, un reto

La provincia de Córdoba vive un momento clave dentro del calendario cinegético. Con la media veda en pleno desarrollo -que comenzó el pasado 21 de agosto y se prolonga hasta el 28 de septiembre-, miles de cazadores se reparten por los 1.500 cotos que existen en el territorio cordobés. En ellos, las escopetas apuntan a codornices, palomas y córvidos. Pero la gran novedad de este 2025 es el regreso de la tórtola común, ausente durante dos temporadas por la drástica reducción de sus poblaciones. Un total de 156 cotos han completado la tramitación exigida por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul para autorizar su caza este verano, lo que ha supuesto un soplo de aire fresco para los aficionados a esta disciplina.

«Estamos trabajando para que tanto los jóvenes como las mujeres se incorporen cada vez más a la actividad, y para que lo hagan también en puestos de responsabilidad dentro de las sociedades federadas», explica José Manuel Labrador, delegado en Córdoba de la Federación Andaluza de Caza (FAC). Con más de 160 sociedades locales federadas en la provincia, la afición se mantiene al alza y el reto es garantizar la continuidad del relevo generacional, a la vez que se fomenta una caza sostenible y compatible con la conservación de la biodiversidad.

La tórtola vuelve tras dos temporadas ausente, con cupos controlados.

La orden de vedas mantiene, en esencia, las fechas tradicionales, aunque con un énfasis creciente en la protección de especies más vulnerables. La tórtola regresa con cupos muy controlados tras años de prohibición. En cuanto al conejo, que en otras provincias andaluzas como Jaén sí ha motivado la declaración de emergencia cinegética, en Córdoba este año queda fuera de esa situación. «No estamos detectando daños graves; con la caza ordinaria se mantiene una densidad adecuada», confirma Labrador. Aun así, se emplean medidas de gestión como la translocación entre cotos o el uso de hurones con control electrónico para garantizar un equilibrio poblacional.

La gran amenaza: el jabalí

El verdadero quebradero de cabeza en Córdoba es el jabalí. Toda la provincia permanece declarada en emergencia cinegética por daños de esta especie, que se ha convertido en un problema tanto agrícola como sanitario y de seguridad vial. No solo arrasan cosechas, también actúan como vectores de enfermedades como la tuberculosis bovina y son responsables de numerosos accidentes de tráfico. Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha flexibilizado los permisos de control: también se autorizan jaulas trampa y otros métodos que permitan reducir la presión poblacional. «Es el gran problema actual; la emergencia se centra en ellos y en la cabra montés, que también precisa medidas», señala Labrador.

«La emergencia cinegética en Córdoba se centra en el jabalí y la cabra montés».

Caza y mundo rural, una alianza

Más allá del control de poblaciones, la caza mantiene un papel estratégico en la economía rural cordobesa. Monterías, batidas y ojeos sostienen a un sector que fija población en los municipios más pequeños y genera riqueza en comarcas donde otras actividades económicas son escasas. «La caza aporta al Producto Interior Bruto y es un medio de subsistencia para muchos pueblos de menos de 5.000 habitantes», recuerda el delegado de la FAC. Según sostiene, a ello se suma la contribución de las sociedades locales al mantenimiento del monte: en épocas de sequía, son los cazadores quienes asumen la instalación de bebederos y aportes de alimento, no solo para especies cinegéticas, sino para toda la fauna silvestre. En definitiva, con la veda general de caza menor prevista para octubre, a la que seguirá el arranque de las monterías, Córdoba se prepara para unos meses intensos en lo cinegético. En el horizonte, la provincia se enfrenta a la doble exigencia de conservar especies emblemáticas y de controlar aquellas que amenazan tanto a la agricultura como a la seguridad.