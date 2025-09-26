Aceitunas Torrent supera previsiones de facturación y apuesta por la expansión internacional

La cosecha de 2024 ha sido bastante mejor que la campaña anterior, volviendo a datos de producción de años «normales». Las buenas circunstancias climáticas del invierno 2024 y primavera de este año han hecho anticipar una posible buena campaña este otoño y han dado optimismo al sector en la mayoría de los mercados. Así, Aceitunas Torrent ha podido aprovechar esta tendencia y su facturación es ligeramente superior a las previsiones al cierre de junio. De esta forma, la olivarera espera mantener el volumen de producción de la anterior campaña, que fue de 12 millones de kilos de aceituna de mesa.

La firma sigue consolidando el negocio Horeca por su alta experiencia y creciendo en otros canales como retail o e-commerce.

En este primer semestre, han realizado un re-styling de la gama The Coolives. El nuevo packaging se gestó pensando en reforzar la identidad mediterránea andaluza con una estética «más vibrante, colorida y emocional» y en potenciar la diferenciación en lineales internacionales, con un envase funcional que resuene con consumidores que buscan comodidad y salud. El resultado mantiene autenticidad sin caer en clichés folclóricos

La exportación es una de las fortalezas de la empresa, que tiene en el mercado exterior el 80% de su volumen de negocio, operando en mercados de Oriente Medio, Europa continental y mediterránea, América y Asia.

De hecho, para Aceitunas Torrent los objetivos prioritarios para este año pasan por incrementar y consolidar su presencia en nuevos mercados, dando especial protagonismo a las nuevas gamas de producto desarrolladas. Para ello, estarán presentes en cuatro ferias internacionales y cuentan con viajes de prospección comercial ya confirmados en cuatro países y continentes distintos.